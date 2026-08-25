Πρόστιμο 29 εκατ. δολαρίων στο TikTok από τη Βραζιλία για παράνομη επεξεργασία δεδομένων εφήβων

Η απόφαση προβλέπει ότι η ByteDance πρέπει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εφήβων των οποίων η νομική εκπροσώπηση ή βοήθεια δεν έχει ρυθμιστεί εντός 60 εργάσιμων ημερών και να ενημερώσει τα τρίτα μέρη με τα οποία μοιράστηκε τα δεδομένα