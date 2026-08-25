Η ρωσική κυβέρνηση θα παρατείνει την απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου ντίζελ έως τον Σεπτέμβριο

Η Ρωσία επέβαλε την απαγόρευση από τις 8 έως τις 31 Ιουλίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων που ελήφθησαν για να στηρίξουν την εγχώρια αγορά καυσίμων, ενώ αργότερα η απαγόρευση επεκτάθηκε και στους παραγωγούς καυσίμων έως τις 31 Αυγούστου