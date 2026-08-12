Πώς δρα η ειδική ομάδα Nili που έφτιαξε το Ισραήλ για να βρει όλους τους δράστες της 7ης Οκτωβρίου
Ισραηλινός στρατός και Σιν Μπετ παραδέχτηκαν πρώτη φορά δημόσια τη σύσταση και τη λειτουργία της ομάδας - Μέχρι σήμερα έχει εξοντώσει 2.800 ανθρώπους που θεωρεί πως συμμετείχαν στο μακελειό της 7ης Οκτωβρίου του 2023
Η κοινή μονάδα IDF και Σιν Μπετ, με την ονομασία «Nili», εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης λίστας με χιλιάδες ονόματα ανθρώπων που, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, συμμετείχαν στις επιθέσεις, κατά τις οποίες περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν ως όμηροι στη Γάζα.
Όπως αποκαλύπτουν οι Times of Israel, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι ισραηλινές υπηρεσίες έχουν εντείνει την εκστρατεία εντοπισμού όσων εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή.
For the first time, the Israel Defense Forces and the Shin Bet have acknowledged that a special operation has been established with a dedicated unit to hunt down and kill every single Palestinian terrorist involved in the October 7, 2023, invasion and massacre.— The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 11, 2026
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Η λίστα με τα χιλιάδες ονόματαΑξιωματικοί της «Nili» μίλησαν για πρώτη φορά ανοιχτά στο Channel 12 του Ισραήλ για τη λειτουργία της μονάδας, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται οι στόχοι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 2.800 άνθρωποι που βρίσκονταν στη λίστα της Nili έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1.200 ένοπλοι που σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.
Προηγούμενο δημοσίευμα των Times of Israel ανέφερε ότι από τους περίπου 5.000 ανθρώπους που, σύμφωνα με τις ισραηλινές εκτιμήσεις, συμμετείχαν στην επίθεση ή στην κράτηση ομήρων, περισσότεροι από 2.700 είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκροί.
Άλλοι περίπου 300 φερόμενοι ως δράστες έχουν συλληφθεί από το Ισραήλ και αναμένουν να δικαστούν από ειδικά στρατιωτικά δικαστήρια, τα οποία δεν έχουν ακόμη συσταθεί, ενώ βάσει του δημοσιεύματος, όσοι καταδικαστούν για γενοκτονία θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή.
They will teach this in schools: The NILI Unit, established immediately after the massacre, has managed to identify the names of all the terrorists who infiltrated Israel on October 7, and is now conducting a wide-ranging manhunt deep inside the Gaza Strip to arrest or eliminate… pic.twitter.com/aqymddrtQ1— Ora Levitt 🇮🇱 חיילת צה"ל 🇮🇱 עם ישראל חי (@IDFsoldiergirl) August 11, 2026
Αναγνώριση προσώπου, GoPro και τεχνητή νοημοσύνηΗ δημιουργία της λίστας βασίστηκε σε τεράστιο όγκο φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού από την 7η Οκτωβρίου.
Η Nili ανέπτυξε εξειδικευμένα εργαλεία αναγνώρισης προσώπου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων βίντεο από κάμερες τύπου GoPro που έφεραν οι δράστες και με τις οποίες κατέγραφαν τις επιθέσεις τους.
Σύμφωνα με τον Άντι Ρότεμ, πρώην υψηλόβαθμο αξιωματούχο της Σιν Μπετ, οι υπηρεσίες βρέθηκαν αντιμέτωπες με έναν «ατελείωτο όγκο υλικού», τον οποίο έπρεπε να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακές μέθοδοι συλλογής πληροφοριών από πράκτορες της Σιν Μπετ και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, στοιχεία από Παλαιστίνιους κρατουμένους στο Ισραήλ, αλλά και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου, όπως είπε ο Ρότεμ, να «συμπληρωθεί η εικόνα».
Στόχοι και όσοι εμπλέκονταν στην κράτηση των ομήρωνΣτη λίστα δεν συμπεριλήφθηκαν μόνο όσοι πέρασαν τα σύνορα και συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση.
Σύμφωνα με στέλεχος της Nili, προστέθηκαν επίσης όσοι φέρονται να συμμετείχαν στην κράτηση των απαχθέντων στη Γάζα, καθώς και άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί τους ή τους κακοποίησαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.
Στο στόχαστρο τέθηκαν ακόμη άτομα που συμμετείχαν στις τελετές απελευθέρωσης ομήρων.
«Ξέραμε πότε πήγαινε στο κατάστημα και τι έτρωγε για πρωινό»Αξιωματικός της Νότιας Διοίκησης του ισραηλινού στρατού που εργάζεται στη Nili περιέγραψε πόσο λεπτομερής μπορεί να γίνει η παρακολούθηση ενός στόχου. «Μπορεί να είναι ο οδηγός που πέρασε με ένα τρακτέρ τα σύνορα ή μπορεί να είναι ο διοικητής ενός λόχου της Nukhba που ηγήθηκε της εισβολής», ανέφερε.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσίασε την πρόσφατη εξόντωση διοικητή διμοιρίας που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε ηγηθεί της επίθεσης στην ισραηλινή στρατιωτική βάση Ναχάλ Οζ.
«Γνωρίζαμε τι ώρα πήγαινε στο κατάστημα, γνωρίζαμε τη διαδρομή που ακολουθούσε. Αυτή είναι η δουλειά των υπηρεσιών πληροφοριών: να παίρνουν κάθε στόχο που μας ενδιαφέρει και να τον ερευνούν μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, μέχρι το πότε πηγαίνει να προσευχηθεί και τι τρώει για πρωινό», είπε, ενώ περιέγραψε και τις στιγμές πριν από ένα πλήγμα: «Νιώθεις την ένταση. Νιώθεις τη σιωπή, τα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει ο πύραυλος. Όλοι περιμένουν απλώς το πλήγμα να βρει τον άνθρωπο».
Το προηγούμενο του ΜονάχουΗ ονομασία Nili παραπέμπει στην εβραϊκή μυστική οργάνωση κατασκοπείας που έδρασε κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Ισραηλινοί αξιωματούχοι παραπέμπουν όμως και σε ένα πολύ πιο πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο: την επιχείρηση της Μοσάντ μετά τη σφαγή των 11 Ισραηλινών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.
Τότε, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια πολυετή επιχείρηση για τον εντοπισμό και την εξόντωση ανθρώπων που θεωρούσε ότι συνδέονταν με τη σφαγή.
Η Nili δημιουργήθηκε αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού και της Σιν Μπετ, τόσο από τις μόνιμες δυνάμεις όσο και από εφέδρους.
Και η αποστολή της, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, δεν έχει ημερομηνία λήξης. Μετά την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025, είχε δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις της Nili θα συνεχιστούν «όσος χρόνος κι αν περάσει, μέχρι και τον τελευταίο», υποστηρίζοντας ότι πραγματοποιούνται εντός του προβλεπόμενου νομικού και επιχειρησιακού πλαισίου.
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