Δικαστής ακύρωσε τον διακανονισμό του Τραμπ με την IRS που του χορηγούσε ευρεία φοροασυλία

«Η ενέργεια αυτή δεν αφορούσε ποτέ έναν αντίδικο που ζητούσε τη δικαστική επίλυση ενός νομικού ζητήματος, αντιθέτως ήταν μια απόπειρα για νομιμότητα στη χορήγηση ασυλίας σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τον πρόεδρο», είπε η δικαστής