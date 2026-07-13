Ο Πούτιν απειλεί με πιο ισχυρά πλήγματα ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου