ΗΠΑ: Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια πυροβολισμών με πράκτορες της ICE στο Μέιν

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στοσε πυροβολισμούς, σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός άνδρα από πυρά πράκτορα τωνκατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στο Τέξας.Μέσα ενημέρωσης για τους πυροβολισμούς στοτουεπικαλέστηκαν μια ανάρτηση στο facebook του, προέδρου της τοπικής Βουλής της πολιτείας του Μέιν.«Σήμερα το πρωί σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Μπίντεφορντ. Ένα άτομο σκοτώθηκε. Ενεπλάκη η ICE. Η πολιτειακή αστυνομία και το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας βρίσκονται τώρα στο σημείο για να συλλέξουν λεπτομέρειες και αναμένουν επίσης έρευνα από το FBI», έγραψε ο Φέκτο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρχές έκλεισαν έναν δρόμο και αξιωματούχοι του FBI συνδράμουν στην επιχείρηση των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου στον τόπο του εγκλήματος στο Μπίντεφορντ, μια πόλη με πάνω από 21.000 κατοίκους, που βρίσκεται 15 μίλια νότια του Πόρτλαντ και 90 μίλια βόρεια της Βοστώνης.Δεν κατέστη δυνατή η άμεση επικοινωνία με αξιωματούχους της ICE και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για σχόλια.Η αστυνομία του Μπίντεφορντ δεν έκανε κάποιο σχόλιο και παρέπεμψε έρευνα στην ICE, ενώ ο δήμαρχος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για να τοποθετηθεί.Την περασμένη εβδομάδα, ένας πράκτορας της ICE, πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα στο Χιούστον που αναγνωρίστηκε ως ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν το όχημά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας.Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, ανέφερε ότι ο Αραούχο, που παρουσίασε ως Μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.Οι πυροβολισμοί σημειώνονται εν μέσω μιας κλιμακούμενης ομοσπονδιακής καταστολής κατά μεταναστών σε εθνικό επίπεδο, με το περιστατικό στο Χιούστον να πυροδοτεί διαδηλώσεις.