Συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο, το φεστιβάλ ματαιώθηκε
Συνεχίζεται η έρευνα για το περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο, το φεστιβάλ ματαιώθηκε
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ που διεξάγεται στο δρόμο με πάνω από 13.000 ανθρώπους - Ο Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τη «φρίκη» του για το περιστατικό
Η αστυνομία του Τορόντο, στον Καναδά, συνεχίζει σήμερα να αναζητεί τον ή τους υπόπτους που εμπλέκονται στους φονικούς πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ σε φεστιβάλ λάτιν μουσικής, η τελευταία ημέρα του οποίου ματαιώθηκε.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν σοβαρά από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο χώρο αυτού του φεστιβάλ που διεξάγεται στο δρόμο και είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 13.000 ανθρώπους, ανακοίνωσε χθες το βράδυ η αστυνομία.
«Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της στο χώρο», ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο X ο Τζος Μάτλοου, δημοτικός σύμβουλος της πόλης. «Το φεστιβάλ Σάλσα στην Σεν Κλερ», που επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή, «ματαιώθηκε και δεν θα συνεχισθεί σήμερα», πρόσθεσε.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τη «φρίκη» του για το περιστατικό μέσω του λογαριασμού του στο X.
Η αστυνομία του Τορόντο δεν είχε σήμερα το μεσημέρι καμιά καινούρια πληροφορία για να γνωστοποιήσει σχετικά με την πρόοδο της έρευνας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, «υπήρξε μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε δύο άτομα και δύο πυροβόλα όπλα βρέθηκαν στο χώρο», είχε δηλώσει χθες το βράδυ ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πόλης Φρανκ Μπαρέντο.
Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν οι δράστες των πυροβολισμών ήταν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν.
Ερωτηθείς σχετικά με τα πρόσωπα που αναζητούνται, «δεν απέκλεισε» το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα από τα δύο που αναφέρονται.
«Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη», δήλωσε ακόμα, κάνοντας λόγο για μια πολύ «περίπλοκη» και «χαοτική» κατάσταση. Ζήτησε από τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ να στείλουν στην αστυνομία οποιαδήποτε φωτογραφία θα επέτρεπε να προχωρήσει η έρευνα.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν σοβαρά από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο χώρο αυτού του φεστιβάλ που διεξάγεται στο δρόμο και είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 13.000 ανθρώπους, ανακοίνωσε χθες το βράδυ η αστυνομία.
«Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνά της στο χώρο», ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο X ο Τζος Μάτλοου, δημοτικός σύμβουλος της πόλης. «Το φεστιβάλ Σάλσα στην Σεν Κλερ», που επρόκειτο να ολοκληρωθεί σήμερα, Κυριακή, «ματαιώθηκε και δεν θα συνεχισθεί σήμερα», πρόσθεσε.
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε τη «φρίκη» του για το περιστατικό μέσω του λογαριασμού του στο X.
I am horrified by the shooting that has killed two people at the Salsa on St. Clair Festival in Toronto.— Mark Carney (@MarkJCarney) July 12, 2026
My prayers are with the families grieving their loved ones, those who are in critical condition, and everyone who has been affected by this horrific event.
My thanks to…
Η αστυνομία του Τορόντο δεν είχε σήμερα το μεσημέρι καμιά καινούρια πληροφορία για να γνωστοποιήσει σχετικά με την πρόοδο της έρευνας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, «υπήρξε μια ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε δύο άτομα και δύο πυροβόλα όπλα βρέθηκαν στο χώρο», είχε δηλώσει χθες το βράδυ ο υπαρχηγός της αστυνομίας της πόλης Φρανκ Μπαρέντο.
Δεν διευκρίνισε ωστόσο αν οι δράστες των πυροβολισμών ήταν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν.
Ερωτηθείς σχετικά με τα πρόσωπα που αναζητούνται, «δεν απέκλεισε» το ενδεχόμενο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα από τα δύο που αναφέρονται.
«Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμιά σύλληψη», δήλωσε ακόμα, κάνοντας λόγο για μια πολύ «περίπλοκη» και «χαοτική» κατάσταση. Ζήτησε από τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ να στείλουν στην αστυνομία οποιαδήποτε φωτογραφία θα επέτρεπε να προχωρήσει η έρευνα.
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