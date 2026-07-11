Συγκλονιστικό βίντεο: Εικόνες πανικού από τη στιγμή που ρωσικές βόμβες πλήττουν πόλη στην Ουκρανία, 4 νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος επιθεση Βίντεο

Συγκλονιστικό βίντεο: Εικόνες πανικού από τη στιγμή που ρωσικές βόμβες πλήττουν πόλη στην Ουκρανία, 4 νεκροί

Πολίτες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, απολαμβάνουν τον ήλιο αμέριμνοι, χωρίς να είναι υποψιασμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα

Συγκλονιστικό βίντεο: Εικόνες πανικού από τη στιγμή που ρωσικές βόμβες πλήττουν πόλη στην Ουκρανία, 4 νεκροί
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή της ρωσική επίθεσης στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας, όπου 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν.

Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας δίπλα σε πάρκο, υπάρχουν πολίτες μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά που απολαμβάνουν τον ήλιο αμέριμνοι, χωρίς να είναι υποψιασμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ξαφνικά, ακούγεται ο ανατριχαστικός ήχος από τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και συνεχόμενες δυνατές εκρήξεις. Ο κόσμος πέφτει στο έδαφος τρομαγμένος για να καλυφθεί, ενώ μια γυναίκα πέφτει πάνω από το παιδί της για να το καλύψει.

Δείτε βίντεο

Σε άλλο σημείο της πόλης και συγκεκριμένα μια καφετέρια, μια οικογένεια κάθεται σε τραπέζι την ώρα που πέφτουν οι βόμβες. Από την έκρηξη ακούγονται οι τζαμαρίες να σπάνε, ενώ παιδικές κραυγές «ντύνουν» με ανατριχιαστικό τρόπο το όλο σκηνικό.

Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν 17 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Όλεγκ Γκριγκόροφ.

Ο ίδιος ανέφερε μέσω του Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς»
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης