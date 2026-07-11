Συγκλονιστικό βίντεο: Εικόνες πανικού από τη στιγμή που ρωσικές βόμβες πλήττουν πόλη στην Ουκρανία, 4 νεκροί
Συγκλονιστικό βίντεο: Εικόνες πανικού από τη στιγμή που ρωσικές βόμβες πλήττουν πόλη στην Ουκρανία, 4 νεκροί
Πολίτες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, απολαμβάνουν τον ήλιο αμέριμνοι, χωρίς να είναι υποψιασμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή της ρωσική επίθεσης στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας, όπου 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν.
Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας δίπλα σε πάρκο, υπάρχουν πολίτες μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά που απολαμβάνουν τον ήλιο αμέριμνοι, χωρίς να είναι υποψιασμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ξαφνικά, ακούγεται ο ανατριχαστικός ήχος από τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και συνεχόμενες δυνατές εκρήξεις. Ο κόσμος πέφτει στο έδαφος τρομαγμένος για να καλυφθεί, ενώ μια γυναίκα πέφτει πάνω από το παιδί της για να το καλύψει.
Δείτε βίντεο
Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν 17 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Όλεγκ Γκριγκόροφ.
Ο ίδιος ανέφερε μέσω του Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς»
Στο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας δίπλα σε πάρκο, υπάρχουν πολίτες μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά που απολαμβάνουν τον ήλιο αμέριμνοι, χωρίς να είναι υποψιασμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ξαφνικά, ακούγεται ο ανατριχαστικός ήχος από τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και συνεχόμενες δυνατές εκρήξεις. Ο κόσμος πέφτει στο έδαφος τρομαγμένος για να καλυφθεί, ενώ μια γυναίκα πέφτει πάνω από το παιδί της για να το καλύψει.
Δείτε βίντεο
Σε άλλο σημείο της πόλης και συγκεκριμένα μια καφετέρια, μια οικογένεια κάθεται σε τραπέζι την ώρα που πέφτουν οι βόμβες. Από την έκρηξη ακούγονται οι τζαμαρίες να σπάνε, ενώ παιδικές κραυγές «ντύνουν» με ανατριχιαστικό τρόπο το όλο σκηνικό.
Shocking footage from today’s russian strike on Sumy, which killed five people.— Saint Javelin (@saintjavelin) July 11, 2026
A mother desperately throws herself over her child as the bombs hit. 💔
Sumy is a frontline city. There is virtually no time to warn civilians as russian guided bombs can reach the city in a matter… pic.twitter.com/cAtUZWURo9
Πλήγματα σημειώθηκαν επίσης σε άλλες περιφέρειες της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι και να τραυματισθούν 17 στο Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό κυβερνήτη Όλεγκ Γκριγκόροφ.
Ο ίδιος ανέφερε μέσω του Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς»
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