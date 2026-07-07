Μανχάταν: Εκκενώθηκε κτίριο 38 ορόφων υπό τον φόβο κατάρρευσης - Έπεσαν τούβλα, λύγισαν κολώνες
ΚΟΣΜΟΣ
Μανχάταν Κτίριο

Μανχάταν: Εκκενώθηκε κτίριο 38 ορόφων υπό τον φόβο κατάρρευσης - Έπεσαν τούβλα, λύγισαν κολώνες

Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής σε οικιστικό χώρο με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, με την ολοκλήρωση του έργου να έχει προγραμματιστεί για το 2027

Μανχάταν: Εκκενώθηκε κτίριο 38 ορόφων υπό τον φόβο κατάρρευσης - Έπεσαν τούβλα, λύγισαν κολώνες
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Ένα μεγάλο οικοδόμημα 38 ορόφων κοντά στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης βρέθηκε αντιμέτωπο με κίνδυνο κατάρρευσης, προκαλώντας έκτακτη κινητοποίηση των αρχών το πρωί της Τρίτης, την ώρα αιχμής στο κέντρο του Μανχάταν.

Η Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί για πτώση τούβλων στην περιοχή της 235 East 42nd Street, στο κτίριο όπου στεγαζόταν παλαιότερα η έδρα της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer.

Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής σε οικιστικό χώρο με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, με την ολοκλήρωση του έργου να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Μανχάταν: Εκκενώθηκε κτίριο 38 ορόφων υπό τον φόβο κατάρρευσης - Έπεσαν τούβλα, λύγισαν κολώνες
Το κτίριο στέγαζε γραφεία της Pfizer
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας κτιρίων, υπεύθυνος ασφαλείας ανέφερε ότι μεταλλική δοκός στον 21ο όροφο είχε υποστεί σοβαρή βλάβη. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δύο υποστηρικτικές κολώνες στο εσωτερικό του κτιρίου είχαν αρχίσει να λυγίζουν, ενώ αρκετοί από τους επάνω ορόφους παρουσίαζαν καθίζηση.

Οι εργάτες απομακρύνθηκαν άμεσα από το εργοτάξιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά και στην εκκένωση δύο γειτονικών κτιρίων στην 225 και την 221 East 43rd Street.

Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω του Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι Aρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.

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