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Μανχάταν: Εκκενώθηκε κτίριο 38 ορόφων υπό τον φόβο κατάρρευσης - Έπεσαν τούβλα, λύγισαν κολώνες
Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής σε οικιστικό χώρο με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, με την ολοκλήρωση του έργου να έχει προγραμματιστεί για το 2027
Η Πυροσβεστική της Νέας Υόρκης ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί για πτώση τούβλων στην περιοχή της 235 East 42nd Street, στο κτίριο όπου στεγαζόταν παλαιότερα η έδρα της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer.
Το κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται σε διαδικασία μετατροπής σε οικιστικό χώρο με περισσότερα από 1.600 διαμερίσματα, με την ολοκλήρωση του έργου να έχει προγραμματιστεί για το 2027.
🚨ALERTA: La calle 42 entre las avenidas 2da y 3ra, en Manhattan, se encuentra en este momento completamente cerrada, por riesgo de derrumbe del antiguo edificio donde se ubicaban las oficinas corporativas de Pfizer, en el cual se realizan trabajos de construcción desde el 2025. pic.twitter.com/Y3ZGAVRMBN— Alexis Colón (@XisconRD) July 7, 2026
BREAKING: Midtown Manhattan high rise evacuated after construction workers discover buckled columns ... sagging floors and falling bricks. 42nd & 43rd streets near 2nd avenue closed as DOB assesses the danger. pic.twitter.com/294MXBdkeY— Steven Bognar (@Bogs4NY) July 7, 2026
BREAKING out of NYC: a high-rise building in Manhattan had to be evacuated this morning as officials reported "structural issues."— Danny Freeman (@DannyEFreeman) July 7, 2026
We're now waiting on a presser with the city that's expected any moment.
Here's what we know, for @CNN : pic.twitter.com/ffD1lZItTK
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας κτιρίων, υπεύθυνος ασφαλείας ανέφερε ότι μεταλλική δοκός στον 21ο όροφο είχε υποστεί σοβαρή βλάβη. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι δύο υποστηρικτικές κολώνες στο εσωτερικό του κτιρίου είχαν αρχίσει να λυγίζουν, ενώ αρκετοί από τους επάνω ορόφους παρουσίαζαν καθίζηση.
Οι εργάτες απομακρύνθηκαν άμεσα από το εργοτάξιο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά και στην εκκένωση δύο γειτονικών κτιρίων στην 225 και την 221 East 43rd Street.
Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανέφερε μέσω του Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν τυχόν στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν, ενώ δρόμοι έκλεισαν για προληπτικούς λόγους. Οι Aρχές προέτρεψαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στον προορισμό τους.
WATCH LIVE: Midtown Manhattan high-rise evacuated after officials warn of potential collapse https://t.co/4O3GG1AGQq— Fox News (@FoxNews) July 7, 2026
Video on the ground shows chaos as commuters try to navigate street closures due to a Midtown building caving in. See the latest: https://t.co/lgH632z6TN pic.twitter.com/1bIayKdMN5— PIX11 News (@PIX11News) July 7, 2026
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