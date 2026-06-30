Έως 3,6 δισ. δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική
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Έμπολα ΟΗΕ Αφρική Κονγκό

Έως 3,6 δισ. δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το ξέσπασμα της επιδημίας ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας

Έως 3,6 δισ. δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του Έμπολα στην Αφρική
Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι το ξέσπασμα του Έμπολα θα μπορούσε να στοιχίσει στην Αφρική έως και 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, προκαλώντας ενδεχομένως μια κρίση ανάπτυξης.

«Αν έχουμε τους πόρους και αυξήσουμε τους ρυθμούς, μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το ξέσπασμα και να αποτρέψουμε περαιτέρω απώλειες», δήλωσε ο Ντέμιεν Μάμα, μόνιμος αντιπρόσωπος του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει κίνδυνος αυτή η επείγουσα κατάσταση υγείας να μετατραπεί σε μια πολύ βαθύτερη και παρατεταμένη αναπτυξιακή κρίση σε όλη την περιοχή και ενδεχομένως στην ήπειρο», πρόσθεσε.

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