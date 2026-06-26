Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
O βασιλιάς Κάρολος «έσταξε» από τη ζέστη σε εκδήλωση σε παλάτι, βοηθός του τον δρόσιζε με ανεμιστηράκι, δείτε φωτογραφίες
O βασιλιάς Κάρολος «έσταξε» από τη ζέστη σε εκδήλωση σε παλάτι, βοηθός του τον δρόσιζε με ανεμιστηράκι, δείτε φωτογραφίες
Η εκδήλωση στο στο παλάτι St James’s που δεν διαθέτει κλιματισμό πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τα θερμόμετρα έδειξαν 35,8 βαθμούς Κελσίου
Στο πετσί του κυριολεκτικά βίωσε την έντονη ζέση που επικρατεί (και) στη Βρετανία ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το περιβάλλον στο παλάτι St James’s.
Όπως σημειώνουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το ιστορικό κτίριο δεν διαθέτει κλιματισμό ενώ τα παράθυρα ήταν κλειστά και οι κουρτίνες τραβηγμένες με αποτέλεσμα ο αέρας να μην ανανεώνεται επαρκώς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τα θερμόμετρα στη Βρετανία έδειξαν μέχρι και 35,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφοντας τότε ιστορικό ρεκόρ.
Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με προσωρινή θερμοκρασία 35,7°C να σπάει το ρεκόρ του 1976, το οποίο αργότερα ξεπεράστηκε κατά 35,8°C.
Τη δροσιά του βασιλιά Καρόλου ανέλαβε ο Επικεφαλής Υπηρεσιών του Παλατιού, ο απόστρατος Αντιναύαρχος Τόνι Τζόνστον-Μπερτ, κρατώντας κρατούσε έναν μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα κοντά στον Βασιλιά Κάρολο ενώ εκείνος συνομιλούσε με τους καλεσμένους στην εκδήλωση.
Δείτε φωτογραφίες
Όπως σημειώνουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, το ιστορικό κτίριο δεν διαθέτει κλιματισμό ενώ τα παράθυρα ήταν κλειστά και οι κουρτίνες τραβηγμένες με αποτέλεσμα ο αέρας να μην ανανεώνεται επαρκώς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία τα θερμόμετρα στη Βρετανία έδειξαν μέχρι και 35,8 βαθμούς Κελσίου καταγράφοντας τότε ιστορικό ρεκόρ.
Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με προσωρινή θερμοκρασία 35,7°C να σπάει το ρεκόρ του 1976, το οποίο αργότερα ξεπεράστηκε κατά 35,8°C.
Τη δροσιά του βασιλιά Καρόλου ανέλαβε ο Επικεφαλής Υπηρεσιών του Παλατιού, ο απόστρατος Αντιναύαρχος Τόνι Τζόνστον-Μπερτ, κρατώντας κρατούσε έναν μικρό ηλεκτρικό ανεμιστήρα κοντά στον Βασιλιά Κάρολο ενώ εκείνος συνομιλούσε με τους καλεσμένους στην εκδήλωση.
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