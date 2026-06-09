Σκάνδαλο στη JPMorgan: Νέα αγωγή θα καταθέσει ο τραπεζίτης που κατηγορεί την προϊσταμένη του για σεξουαλική ταπείνωση

Ο Τσιράγιου Ράνα άλλαξε νομική ομάδα και απέσυρε την αρχική αγωγή από το πολιτειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης - «Βρέθηκαν νέα κρίσιμα στοιχεία» λένε οι εκπρόσωποί του και θέλουν να πάνε το ζήτημα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο

JPMorgan, Τσιράγιου Ράνα, προκειμένου να προχωρήσει σε μια «ολοκληρωμένη» προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.



Η νέα νομική ομάδα του Ράνα, η οποία αποτελείται συνολικά από πέντε δικηγόρους, υποστηρίζει σε νέες δικαστικές καταθέσεις ότι η αρχική αγωγή κατά της Λόρνα Χαϊντίνι δεν περιλάμβανε κρίσιμες παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, όπως φυλετικές διακρίσεις, αντίποινα και παρεμπόδιση δικαιωμάτων που αφορούν οικογενειακή και ιατρική άδεια.







Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν, η πλήρης εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει πλέον να γίνει σε ομοσπονδιακό και όχι σε πολιτειακό δικαστήριο.



«Το κοινό έχει τροφοδοτηθεί με μια εντελώς διαστρεβλωμένη εκδοχή αυτής της υπόθεσης, κατασκευασμένη μέσα από εντυπωσιοθηρικούς τίτλους που δεν έχουν καμία σχέση με όσα πραγματικά συνέβησαν στον κ. Ράνα», δήλωσε ο νέος δικηγόρος του, Τζον Λ. Νόρινσμπεργκ.



«Σημαντικά νέα αποδεικτικά στοιχεία» Οι νέοι συνήγοροι του Ράνα υποστηρίζουν, σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις δηλώσεις που έγιναν τη Δευτέρα, ότι έχουν εντοπίσει «σημαντικά νέα αποδεικτικά στοιχεία», χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.



Παράλληλα, η νέα ομάδα υπεράσπισής του - στην οποία περιλαμβάνονται δύο ιδρυτικοί εταίροι και ο επικεφαλής του τμήματος δικαστικών υποθέσεων της εξειδικευμένης σε εργατικές διαφορές δικηγορικής εταιρείας Joseph & Norinsberg - επικαλείται προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος απέναντι στην ανταγωγή δυσφήμισης που έχει καταθέσει η Χαϊντίνι.



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Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ορισμένες από τις δηλώσεις του Ράνα «αποτελούν προσωπικές απόψεις και δεν μπορούν να αποδειχθούν αληθείς ή ψευδείς». «Ορισμένες ή όλες οι επίμαχες δηλώσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση αγωγής βάσει της Πρώτης Τροπολογίας και της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, «διότι συνιστούν εκφράσεις γνώμης ή ρητορική υπερβολή».



Η δικηγόρος Μπενίτα Λ. Τζόζεφ, μέλος της νέας νομικής ομάδας του Ράνα, χαρακτήρισε την ανταγωγή της Χαϊντίνι «μια προφανή πράξη αντιποίνων και μια απέλπιδα προσπάθεια να τιμωρηθεί ο κ. Ράνα επειδή είχε το θάρρος να καταγγείλει τον ρατσισμό και την κακομεταχείριση που, όπως υποστηρίζει, υπέστη».



Η ανταγωγή της Χαϊντίνι στο πολιτειακό δικαστήριο δεν επηρεάζεται από την απόφαση του Ράνα να αποσύρει τη δική του αγωγή.



Σε απόσυρση της αγωγής που έχει καταθέσει εναντίον της προϊσταμένης του, σε δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με την κατηγορία ότι τον εξανάγκαζε σε ταπεινωτικές σεξουαλικές πράξεις, προχώρησε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της, προκειμένου να προχωρήσει σε μια «ολοκληρωμένη» προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.Η νέα νομική ομάδα του Ράνα, η οποία αποτελείται συνολικά από πέντε δικηγόρους, υποστηρίζει σε νέες δικαστικές καταθέσεις ότι η αρχική αγωγή κατά τηςδεν περιλάμβανε κρίσιμες παραβιάσεις της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, όπως φυλετικές διακρίσεις, αντίποινα και παρεμπόδιση δικαιωμάτων που αφορούν οικογενειακή και ιατρική άδεια.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του, η πλήρης εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει πλέον να γίνει σε ομοσπονδιακό και όχι σε πολιτειακό δικαστήριο.«Το κοινό έχει τροφοδοτηθεί με μια εντελώς διαστρεβλωμένη εκδοχή αυτής της υπόθεσης, κατασκευασμένη μέσα από εντυπωσιοθηρικούς τίτλους που δεν έχουν καμία σχέση με όσα πραγματικά συνέβησαν στον κ. Ράνα», δήλωσε ο νέος δικηγόρος του,Οι νέοι συνήγοροι τουυποστηρίζουν, σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις δηλώσεις που έγιναν τη Δευτέρα, ότι έχουν εντοπίσει «σημαντικά νέα αποδεικτικά στοιχεία», χωρίς ωστόσο να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.Παράλληλα, η νέα ομάδα υπεράσπισής του - στην οποία περιλαμβάνονται δύο ιδρυτικοί εταίροι και ο επικεφαλής του τμήματος δικαστικών υποθέσεων της εξειδικευμένης σε εργατικές διαφορές δικηγορικής εταιρείας Joseph & Norinsberg - επικαλείται προστασία που παρέχει η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος απέναντι στην ανταγωγή δυσφήμισης που έχει καταθέσει ηΣύμφωνα με τους δικηγόρους του, ορισμένες από τις δηλώσεις του«αποτελούν προσωπικές απόψεις και δεν μπορούν να αποδειχθούν αληθείς ή ψευδείς». «Ορισμένες ή όλες οι επίμαχες δηλώσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση αγωγής βάσει της Πρώτης Τροπολογίας και της νομοθεσίας της Νέας Υόρκης», αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, «διότι συνιστούν εκφράσεις γνώμης ή ρητορική υπερβολή».Η δικηγόρος, μέλος της νέας νομικής ομάδας του, χαρακτήρισε την ανταγωγή της«μια προφανή πράξη αντιποίνων και μια απέλπιδα προσπάθεια να τιμωρηθεί ο κ. Ράνα επειδή είχε το θάρρος να καταγγείλει τον ρατσισμό και την κακομεταχείριση που, όπως υποστηρίζει, υπέστη».Η ανταγωγή της Χαϊντίνι στο πολιτειακό δικαστήριο δεν επηρεάζεται από την απόφαση του Ράνα να αποσύρει τη δική του αγωγή.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται επίσης ότι «ορισμένες ή όλες οι επίμαχες δηλώσεις είναι αληθείς ή ουσιωδώς αληθείς», χωρίς να διευκρινίζεται ποιες ακριβώς ή ποια είναι η νομική διαφορά μεταξύ των δύο διατυπώσεων. «Σε κάθε στάδιο ο ενάγων ενήργησε καλή τη πίστει και χωρίς αθέμιτα κίνητρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κατάθεση.



Η JPMorgan έχει επίσης απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ράνα. Ούτε η τράπεζα ούτε εκπρόσωποι της Χαϊντίνι απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.



Η νέα ομοσπονδιακή αγωγή αναμένεται να κατατεθεί με το πραγματικό όνομα του Ράνα και όχι με ανώνυμο ψευδώνυμο, καθώς τον περασμένο μήνα δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μανχάταν αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει την πολιτειακή υπόθεση ως «John Doe».



«Η επίλυση της υπόθεσης μέσω μίας και μοναδικής διαδικασίας σε ομοσπονδιακό δικαστήριο θα αποτρέψει τον κατακερματισμό ή την παράλληλη διεξαγωγή δικών και θα εξοικονομήσει πόρους για τα μέρη και το δικαστήριο», αναφέρεται στα έγγραφα, στα οποία προστίθεται ότι ο Ράνα σχεδιάζει να καταθέσει τη νέα αγωγή έως το τέλος του μήνα.



Πριν αλλάξει δύο διαφορετικά δικηγορικά γραφεία κατά τη διάρκεια της υπόθεσης, ο Ράνα φέρεται να είχε ζητήσει νομικές συμβουλές από δωρεάν διαδικτυακό chatbot τεχνητής νοημοσύνης.



Τι ανέφερε στη αρχική του αγωγή Στην αρχική του αγωγή, που είχε προκαλέσει αίσθηση, ο Ράνα υποστήριζε ότι υπήρξε θύμα μιας μακροχρόνιας εκστρατείας σεξουαλικού εξαναγκασμού και φυλετικής υποτίμησης, ενώ η διοίκηση αγνοούσε τις καταγγελίες του. Επίσης ισχυριζόταν ότι η Χαϊντίνι τον απειλούσε πως θα περικόψει το μπόνους του αν δεν δεχόταν να γίνει ο «σεξουαλικός της σκλάβος».



Ο πρώτος δικηγόρος του, έναν μήνα μετά την κατάθεση της αγωγής και λίγες ώρες πριν από την πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο, ζήτησε να αποχωρήσει από την υπόθεση, επικαλούμενος κοινή συμφωνία με τον πελάτη του.



Ωστόσο, το δικαστήριο τον υποχρέωσε να παραστεί στη συνεδρίαση, κατά την οποία απορρίφθηκε το αίτημα να συνεχιστεί η διαδικασία με την ανωνυμία του «John Doe».



«Η νομολογία είναι απολύτως ξεκάθαρη», είχε δηλώσει τότε η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μανχάταν, Ντακότα Ντ. Ράμσεουρ. «Δεν μπορείς να βάλεις το τζίνι πίσω στο μπουκάλι».



Η δικαστής ολοκλήρωσε εκείνη τη συνεδρίαση ενθαρρύνοντας τις δύο πλευρές να διερευνήσουν «τι θα μπορούσε να οδηγήσει, αν είναι δυνατόν, στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς».



Ωστόσο, με την πρόθεσή τους να μεταφέρουν την υπόθεση στα ομοσπονδιακά δικαστήρια, ο Ράνα και οι πέντε δικηγόροι του φαίνεται πως επιλέγουν πλέον μια διαφορετική στρατηγική.