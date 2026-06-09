Η βουλή της Ονδούρας αύξησε σε έως 60 χρόνια την ποινή κάθειρξης για γυναικοκτονίες

«Ο εγκληματίας που ασκεί βία εναντίον μιας γυναίκας οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα ότι, αν της αφαιρέσει τη ζωή, θα υποστεί όλη την αυστηρότητα του νόμου» δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου