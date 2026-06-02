Αρκούδα τραυμάτισε τέσσερα άτομα σε κατοικημένη περιοχή στην Ιαπωνία
Ιαπωνία Αρκούδα Επίθεση Τραυματίες

Μια αρκούδα τραυμάτισε τέσσερα άτομα αφού περιπλανήθηκε σε δύο εργοστάσια και μια κατοικημένη περιοχή στη βόρεια Ιαπωνία, ανέφεραν σήμερα η αστυνομία και τα μέσα ενημέρωσης.

«Ένα περιστατικό σχετικά με την εμφάνιση αρκούδας (...) σημειώθηκε στην πόλη της Φουκουσίμα, με αποτέλεσμα τέσσερις τραυματισμούς» ανέφερε η αστυνομία της περιοχής σε ανακοίνωση που έλαβε το AFP, προσθέτοντας ότι διερευνά τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Η αστυνομία δέχτηκε κλήση που ανέφερε ότι «μια αρκούδα δάγκωσε υπαλλήλους» μέσα σε ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανέφερε η εφημερίδα Yomiuri Shimbun, επικαλούμενη την αστυνομία και τους πυροσβέστες.

Δύο άλλα άτομα - ένα μέσα σε μια εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών και το άλλο σε μια κοντινή κατοικημένη περιοχή - τραυματίστηκαν επίσης από το ζώο, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Μεταξύ των ατόμων που δέχτηκαν επίθεση - άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 20 έως 80 ετών - ένας τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ οι άλλοι τρεις υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ανέφερε η Yomiuri Shimbun.

Σε ένα χρόνο, μεταξύ Απριλίου 2025 και Μαρτίου 2026, καταγράφηκαν περισσότερες από 50.000 εμφανίσεις αρκούδων σε εθνικό επίπεδο, αριθμός υπερδιπλάσιος από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα για την ίδια περίοδο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Αρκούδες εθεάθησαν να μπαίνουν σε σπίτια, να περιφέρονται κοντά σε σχολεία και να προκαλούν πανικό σε σούπερ μάρκετ και θέρετρα με θερμές πηγές. Ρεκόρ εμφανίσεων αρκούδων και φέτος, καθώς τα ζώα έβγαιναν από τη χειμερία νάρκη, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Απρίλιο, οι επιθέσεις αρκούδων οδήγησαν σε έναν θάνατο και πέντε τραυματισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. Περισσότερες από δώδεκα θεάσεις αρκούδων έχουν επίσης αναφερθεί φέτος στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο.

Ένας Ρώσος, ηλικίας 30 ετών, φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από μια αρκούδα ενώ έκανε πεζοπορία δυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας τον Μάιο.
