Νόμο που επιτρέπει στρατιωτική επέμβαση για προστασία Ρώσων στο εξωτερικό υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Νόμο που επιτρέπει στρατιωτική επέμβαση για προστασία Ρώσων στο εξωτερικό υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Οι εξουσίες που δίνει ο Πούτιν στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή διώκονται σε ξένα δικαστήρια χωρίς συμμετοχή της Ρωσίας
Νόμο που του επιτρέπει να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις σε ξένες χώρες για την προστασία Ρώσων πολιτών που έχουν συλληφθεί ή αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη, υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, οι εξουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή διώκονται σε ξένα δικαστήρια χωρίς συμμετοχή της Ρωσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου οι Ρώσοι κρατούνται με εντολή διεθνών δικαστικών οργάνων, των οποίων η δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται από τη Μόσχα.
Δεν είναι άμεσα σαφές υπό ποιες συνθήκες το Κρεμλίνο θα επικαλεστεί τον νόμο, καθώς η αποστολή στρατού σε ξένη χώρα για απελευθέρωση κρατουμένων θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση.
Η ρωσική Βουλή ενέκρινε τον νόμο την ώρα που οι δυτικές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τις προσπάθειες περιορισμού του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο. Αρμόδιες αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντείνει τους ελέγχους στα πλοία αυτά στο πλαίσιο εφαρμογής κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να παρέχει ναυτικές συνοδείες για την προστασία εμπορικών πλοίων και την ενίσχυση της άμυνας του σκιώδους στόλου, σύμφωνα με δηλώσεις του προεδρικού συμβούλου, Νικολάι Πατρούσεφ στην εφημερίδα Kommersant τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, οι εξουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή διώκονται σε ξένα δικαστήρια χωρίς συμμετοχή της Ρωσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου οι Ρώσοι κρατούνται με εντολή διεθνών δικαστικών οργάνων, των οποίων η δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται από τη Μόσχα.
Δεν είναι άμεσα σαφές υπό ποιες συνθήκες το Κρεμλίνο θα επικαλεστεί τον νόμο, καθώς η αποστολή στρατού σε ξένη χώρα για απελευθέρωση κρατουμένων θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση.
Η ρωσική Βουλή ενέκρινε τον νόμο την ώρα που οι δυτικές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τις προσπάθειες περιορισμού του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο. Αρμόδιες αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντείνει τους ελέγχους στα πλοία αυτά στο πλαίσιο εφαρμογής κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να παρέχει ναυτικές συνοδείες για την προστασία εμπορικών πλοίων και την ενίσχυση της άμυνας του σκιώδους στόλου, σύμφωνα με δηλώσεις του προεδρικού συμβούλου, Νικολάι Πατρούσεφ στην εφημερίδα Kommersant τον Μάρτιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα