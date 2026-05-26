Νόμο που επιτρέπει στρατιωτική επέμβαση για προστασία Ρώσων στο εξωτερικό υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Στρατός

Νόμο που επιτρέπει στρατιωτική επέμβαση για προστασία Ρώσων στο εξωτερικό υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

Οι εξουσίες που δίνει ο Πούτιν στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή διώκονται σε ξένα δικαστήρια χωρίς συμμετοχή της Ρωσίας

Νόμο που επιτρέπει στρατιωτική επέμβαση για προστασία Ρώσων στο εξωτερικό υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν
10 ΣΧΟΛΙΑ
Νόμο που του επιτρέπει να αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις σε ξένες χώρες για την προστασία Ρώσων πολιτών που έχουν συλληφθεί ή αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη, υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, οι εξουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή διώκονται σε ξένα δικαστήρια χωρίς συμμετοχή της Ρωσίας. Οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου οι Ρώσοι κρατούνται με εντολή διεθνών δικαστικών οργάνων, των οποίων η δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται από τη Μόσχα.

Δεν είναι άμεσα σαφές υπό ποιες συνθήκες το Κρεμλίνο θα επικαλεστεί τον νόμο, καθώς η αποστολή στρατού σε ξένη χώρα για απελευθέρωση κρατουμένων θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση.

Η ρωσική Βουλή ενέκρινε τον νόμο την ώρα που οι δυτικές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τις προσπάθειες περιορισμού του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο. Αρμόδιες αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντείνει τους ελέγχους στα πλοία αυτά στο πλαίσιο εφαρμογής κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος σκοπεύει να παρέχει ναυτικές συνοδείες για την προστασία εμπορικών πλοίων και την ενίσχυση της άμυνας του σκιώδους στόλου, σύμφωνα με δηλώσεις του προεδρικού συμβούλου, Νικολάι Πατρούσεφ στην εφημερίδα Kommersant τον Μάρτιο.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης