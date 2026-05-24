Έτοιμος να στηρίξει πιθανή συμφωνία για το Ιράν δηλώνει ο Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ
Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη στη διάρκεια της εφαρμογής μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών της περιοχής.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ότι μια συμφωνία για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα στηρίξει τη σταθερότητα στην περιοχή, φέρνοντας ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία.
