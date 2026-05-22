Μπορείς να αγοράσεις την «Κόλαση» για 500.000 ευρώ, ένα από τα πιο παράξενα τουριστικά αξιοθέατα στις ΗΠΑ αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Ένα από τα πιο παράξενα και γνωστά τουριστικά αξιοθεατα των Ηνωμένων Πολιτειών αναζητά νέο ιδιοκτήτη. Η μικρή κωμόπολη Hell, στο Μίσιγκαν, γνωστή για τη σατιρική και «διαβολική» της θεματολογία, βγαίνει προς πώληση έναντι 625.000 δολαρίων, δηλαδή περίπου 539.000 ευρώ.Η ιδιοκτησία εκτείνεται σε περίπου επτά στρέμματα και περιλαμβάνει μια σειρά από ιδιαίτερες επιχειρήσεις και αξιοθέατα, όπως το παγωτατζίδικο «The Crematory», γήπεδο μίνι γκολφ με θέμα τον διάβολο, καθώς και παρεκκλήσι γάμων που προσελκύει επισκέπτες από όλη τη χώρα. Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο 80χρονος Τζον Κολόουν, αποφάσισε να αποχωρήσει έπειτα από περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας στην περιοχή.Ο ίδιος διαχειρίζεται το Hell από το 1998, μετατρέποντάς το σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για τουρίστες που αναζητούν μια διαφορετική εμπειρία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρεκκλήσι γάμων της περιοχής, το οποίο έχει αποκτήσει φήμη χάρη στο χιουμοριστικό του ύφος. Στην επίσημη ιστοσελίδα της κωμόπολης αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «ένας γάμος που ξεκινά στην Κόλαση δεν έχει πού αλλού να πάει παρά μόνο προς τα πάνω».Η ιστορία της μικρής κωμόπολης ξεκινά το 1838, ενώ το όνομα «Hell» καθιερώθηκε επίσημα λίγα χρόνια αργότερα. Παρά την ονομασία της, η περιοχή αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν και —κυριολεκτικά— «παγώνει η Κόλαση».Στην περιοχή λειτουργεί επίσης το γνωστό Hell Saloon, ένα εστιατόριο και μουσική σκηνή που φιλοξενεί εκδηλώσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγγελίας πώλησης, η επιχείρηση εμφανίζεται κερδοφόρα, καθώς το 2024 κατέγραψε ακαθάριστα έσοδα ύψους 327.000 δολαρίων. Το Hell βρίσκεται περίπου 20 μίλια βορειοδυτικά του Αν Άρμπορ, μίας από τις μεγαλύτερες πόλεις του Μίσιγκαν.Ο επίσημος τουριστικός ιστότοπος της πολιτείας χαρακτηρίζει το Hell ως «έναν ιδιόρρυθμο προορισμό που ξεχωρίζει για το διαβολικό του χιούμορ και τα παιχνιδιάρικα αξιοθέατά του», προσελκύοντας ταξιδιώτες που θέλουν να μπορούν να πουν ότι… «πήγαν στην Κόλαση και γύρισαν».