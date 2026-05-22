Περιφερειακός επικεφαλής ΠΟΥ για την Αφρική: Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα
«Το ξέσπασμα του Έμπολα στο Κονγκό συγκέντρωσε λιγότερη παγκόσμια προσοχή σε σύγκριση με το ξέσπασμα χανταϊού, εστία του οποίου εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο», ανέφερε
Θα ήταν λάθος να υποτιμηθεί ο κίνδυνος που θέτει το ξέσπασμα του Έμπολα, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Αφρική, προειδοποιώντας ότι μόνον ένα κρούσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάδοση του ιού πέραν της ΛΔ Κονγκό και της Ουγκάντα.
«Θα ήταν μεγάλο λάθος να το υποτιμήσουμε αυτό, ειδικά με έναν ιό με αυτό το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν έχουμε το εμβόλιο», δήλωσε ο Μοχάμεντ Γιακούμπ Τζανάμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε από την έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη.
«Επομένως θα τους ενθάρρυνα πραγματικά όλους, ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, μπορούμε να το θέσουμε αυτό το πράγμα υπό έλεγχο», σημείωσε.
Επίσης πρόσθεσε ότι το ξέσπασμα του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συγκέντρωσε σχετικά λιγότερη παγκόσμια προσοχή σε σύγκριση με το ξέσπασμα αυτόν τον μήνα χανταϊού, εστία του οποίου εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο με επιβαίνοντες από 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δυνάμεων.
It would be mistake to underestimate risk posed by Ebola outbreak, WHO regional director for Africa tells Reuters, warning that just one case could spread virus beyond DRC and Uganda. Darren Allan Kyeyune has more pic.twitter.com/nLs4EVCWIL— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 22, 2026
