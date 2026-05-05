Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 21 οι νεκροί, 61 οι τραυματίες, δείτε βίντεο
Τραγικό δυστύχημα με έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων σημειώθηκε στην κεντρική Κίνα τη Δευτέρα με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 21 νεκρούς και τουλάχιστον 61 τραυματίες.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η τραγωδία σημειώθηκε στις 16:43 (τοπική ώρα) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν.
Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας καθώς πολλές από τις κατασκευάστριες εταιρίες είναι εγκατεστημένες εκεί.
Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.
Scary footage coming from "the world's fireworks hub": Liuyang City, Hunan Province, where an explosion occurred on Monday afternoon at one of the fireworks factories. Three dead, 25 injured. This is not the only fireworks-related accident in the region, raising concerns among… pic.twitter.com/vHyrVXDRdV— Manya Koetse (@manyapan) May 4, 2026
21 people were killed and 61 others injured in an explosion at a fireworks plant in central China. The explosion occurred at around 4:40 p.m. Monday at the plant in Liuyang, a county-level city under Changsha, capital city of Hunan Province. pic.twitter.com/jkzLnezSQ2— China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2026
