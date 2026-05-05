Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 21 οι νεκροί, 61 οι τραυματίες, δείτε βίντεο
Η πόλη Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας

Τραγικό δυστύχημα με έκρηξη σε βιομηχανία παραγωγής πυροτεχνημάτων σημειώθηκε στην κεντρική Κίνα τη Δευτέρα με τον απολογισμό να κάνει λόγο για 21 νεκρούς και τουλάχιστον 61 τραυματίες.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η τραγωδία σημειώθηκε στις 16:43 (τοπική ώρα) στο εργοστάσιο της εταιρείας Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, στον δήμο της Λιουγιάνγκ, στην επαρχία Χουνάν.

Η Λιουγιάνγκ θεωρείται κέντρο της βιομηχανίας παραγωγής πυροτεχνημάτων της Κίνας καθώς πολλές από τις κατασκευάστριες εταιρίες είναι εγκατεστημένες εκεί.



Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό όσων εργαζομένων αγνοούνται και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την καταστροφή.

