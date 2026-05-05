Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ: Δεν θέλει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών, όμως η Τεχεράνη δοκιμάζει τις αντοχές του

Τρίζει η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μετά την αμερικανική πρωτοβουλία για το Ορμούζ και τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές εγκαταστάσεις - Πιέσεις στον Τραμπ για στρατιωτική δράση, ωστόσο εκείνος επιλέγει, για την ώρα, ενδιάμεσες λύσεις

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στη Wall Street Journal ότι ο Τραμπ κινείται εδώ και ημέρες ανάμεσα σε δύο αντίρροπες επιλογές: από τη μία, την αυστηρή τιμωρία του Ιράν για τη συνέχιση του πυρηνικού του προγράμματος και, από την άλλη, την αποφυγή μιας σοβαρής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να εμπλέξει βαθύτερα τις ΗΠΑ σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.







Πλέον, ο Τραμπ καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην εντολή για νέες αεροπορικές επιδρομές ή στην παράκαμψη των ιρανικών προκλήσεων, συνεχίζοντας τη διπλωματική του πρωτοβουλία.



Μιλώντας στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, άφησε να εννοηθεί ότι θα διατηρήσει προς το παρόν την υπάρχουσα κατάσταση. «Το αποκαλώ μικρό πόλεμο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «μια μικρή παρένθεση που λειτουργεί αρκετά καλά».



Εκατέρωθεν πυρά τη Δευτέρα στα Στενά Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν δοκιμάστηκε επικίνδυνα τη Δευτέρα, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις χρειάστηκε να αποκρούσουν επιθέσεις στο στενό. Μετά την εκτόξευση πυραύλων κρουζ και άλλων βλημάτων κατά αμερικανικών και εμπορικών πλοίων, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ελικόπτερα Apache βύθισαν ιρανικά ταχύπλοα που παρενοχλούσαν τη ναυσιπλοΐα.



Παρά την κλιμάκωση, ο Τραμπ απέφυγε να δηλώσει ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγνοήσει τις ενέργειες της Δευτέρας. Παράλληλα, κάλεσε τη Νότια Κορέα να εμπλακεί στην επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, μετά από περιστατικό φωτιάς σε πλοίο της.



Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσης συνέντευξη Τύπου από αξιωματούχους του Πενταγώνου την Τρίτη, αναθέτοντας στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν, να παρουσιάσουν τα επόμενα βήματα.



Πολιτικές πιέσεις Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πιέσεις από πολιτικούς συμμάχους του για άμεση στρατιωτική απάντηση. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ υποστήριξε ότι το Ιράν παραβίασε την εκεχειρία και κάλεσε τον Τραμπ να προχωρήσει σε «ισχυρό, αποφασιστικό και σύντομο» πλήγμα.



Παρά τη σκληρή ρητορική, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί επιστροφή σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική δράση, αν και εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την αδιαλλαξία της Τεχεράνης στο πυρηνικό ζήτημα.



Σε πρόσφατες συζητήσεις με συνεργάτες του, εξέφρασε απογοήτευση ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, παρότι πλήττει την ιρανική οικονομία, δεν έχει οδηγήσει σε υποχωρήσεις. Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, από πλήγματα σε εναπομείναντες στόχους έως συνοδεία δεξαμενόπλοιων.



Τελικά, επέλεξε ένα ενδιάμεσο σχέδιο, γνωστό ως «Project Freedom», για την παροχή πληροφοριών σε εμπορικά πλοία ώστε να διέρχονται με ασφάλεια από το στενό. Η επιχείρηση ξεκίνησε χωρίς συμμετοχή συμμάχων, λίγες ημέρες μετά από διπλωματικές επαφές.



Μέσα σε λίγες ώρες, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικών πλοίων και επιτέθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ. Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι κάθε παρεμπόδιση θα αντιμετωπιστεί «με αποφασιστικότητα».



Προβληματισμός για νέες επιθέσεις Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκρίνει στρατιωτική απάντηση τις επόμενες ημέρες, αν και αναλυτές σημειώνουν τον προβληματισμό του για νέες επιθέσεις.



Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτές, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.



Η στρατηγική της Ουάσινγκτον συνδυάζει παράλληλα διπλωματία και αυξανόμενη πίεση. Μετά την εκεχειρία της 7ης Απριλίου, ξεκίνησαν συνομιλίες για την αποδόμηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ στις 13 Απριλίου επιβλήθηκε ναυτικός αποκλεισμός.



Παρά τις προσπάθειες, συμφωνία δεν επιτεύχθηκε, ενώ οι ΗΠΑ προχωρούν σε νέα μέτρα, όπως σχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ για την καταδίκη της Τεχεράνης.



Παράλληλα, η κρίση στα Στενά του Ορμούζ απειλεί να επηρεάσει και τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ, ενόψει συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, στις 14-15 Μαΐου. Αμερικανοί αξιωματούχοι καλούν το Πεκίνο να ασκήσει πίεση στο Ιράν, ωστόσο η Κίνα εμφανίζεται απρόθυμη να ευθυγραμμιστεί με την Ουάσινγκτον.



Ο γερουσιαστής Γκράχαμ κάλεσε τον Τραμπ να επιλύσει την κρίση πριν από την επίσκεψη στην Κίνα, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την επιθυμία για σταθερές σχέσεις, οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν προκλήσεις».