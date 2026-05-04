«Θα, θα, θα, θα, θα»: Το... προεκλογικό βίντεο του Ανδρέα Λοβέρδου

Την ρητορική της παροχολογίας που «φουντώνει» κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος των εκλογών σχολίασε με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok ο Ανδρέας Λοβέρδος.Από τον Γερολιμένα στη Μάνη, όπου βρέθηκε για την Πρωτομαγιά, ο κ. Λοβέρδος έβγαλε έναν διαφορετικό... λόγο καθώς στην ομιλία του κυριάρχησε μόνο το «θα».«Θα, θα, θα, θα, θα» είπε στο φανταστικό κοινό ο Ανδρέας Λοβέρδος γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «χωρίς άλλα λόγια».