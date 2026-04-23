Πάπας Λέων ΙΔ': Ως ιερέας δεν μπορώ να τάσσομαι υπέρ του πολέμου, έχουμε δει να σκοτώνονται τόσοι πολλοί αθώοι

Ο Πάπας Λέων σε σημερινή του ομιλία καταδίκασε παράλληλα τις δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν





Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας κατήγγειλε ταυτόχρονα τους θανάτους «τόσο πολλών» αμάχων στον πόλεμο και εξέφρασε τη λύπη του για την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο αεροπλάνο που τον μεταφέρει στη Ρώμη, μετά την περιοδεία του σε τέσσερις αφρικανικές χώρες.







Pope Leo firmly condemned the killing of protesters in Iran, after US President Donald Trump criticized the Catholic leader last week for not doing so while speaking out against the US-Israel war with Iran https://t.co/t31m0laPS9 — Reuters (@Reuters) April 23, 2026 «Είναι κάτι που πρέπει να καταδικάζεται» «Όταν ένα καθεστώς, όταν μια χώρα λαμβάνει αποφάσεις που αφαιρούν τη ζωή άλλων ανθρώπων άδικα, αυτό προφανώς είναι κάτι που πρέπει να καταδικάζεται», είπε.



Σημειώνεται ότι στις 12 Απριλίου ο Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτό» τον πάπα, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο επειδή εκείνος άσκησε κριτική στον πόλεμο και στη σκληρή αντιμεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης. Δύο ημέρες αργότερα επανήλθε με το σχόλιο «μπορεί κανείς παρακαλώ να πει στον πάπα Λέοντα» για τους θανάτους Ιρανούς διαδηλωτών;



Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα λένε ότι οι ιρανικές αρχές σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, τις χειρότερες ταραχές στη χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η καταστολή των αντιφρονούντων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του πολέμου ενώ αυτήν την εβδομάδα έγινε άλλη μια εκτέλεση. Ο Λέων δεν έκανε καμία αναφορά στον Τραμπ στις σημερινές δηλώσεις του, σημειώνοντας μόνο ότι ο ίδιος, ως ηγέτης 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών, δεν υποστηρίζει τον πόλεμο.

Κλείσιμο

«Δεν μπορώ να τάσσομαι υπέρ του πολέμου» «Ως ιερέας, δεν μπορώ να τάσσομαι υπέρ του πολέμου» είπε, προσθέτοντας ότι έχει μαζί του τη φωτογραφία ενός παιδιού που σκοτώθηκε από ισραηλινά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το παιδί αυτό ήταν στο πλήθος που τον υποδέχτηκε όταν επισκέφθηκε τον Λίβανο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, στο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό. «Έχουμε δει να σκοτώνονται τόσοι πολλοί αθώοι», σχολίασε.



Αναφερόμενος στην πρόσφατη κατάρρευση των συνομιλιών, ο πάπας είπε: «Τη μια μέρα το Ιράν λέει ναι, οι ΗΠΑ λένε όχι και αντιστρόφως. Δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση που παραμένει χαοτική (…) και επίσης υπάρχει ένας ολόκληρος πληθυσμός στο Ιράν, αθώοι άνθρωποι, που υποφέρουν εξαιτίας αυτού του πολέμου».



Ο Λέων υπερασπίστηκε επίσης την απόφασή του να επισκεφθεί αφρικανικές χώρες που έχουν απολυταρχικά καθεστώτα. Σε δύο από τις χώρες που περιόδευσε, την Ισημερινή Γουινέα και το Καμερούν, οι ηγέτες τους παραμένουν επί δεκαετίες στην εξουσία. Όπως παραδέχτηκε, το Βατικανό συνεχίζει «κάποιες φορές με μεγάλες θυσίες, να διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με όλον τον κόσμο και, μερικές φορές, με χώρες που έχουν αυταρχικούς ηγέτες».



«Δεν κάνουμε πάντα μεγάλες ανακοινώσεις (…) αλλά γίνεται πολλή δουλειά στα παρασκήνια για να προωθήσουμε τη δικαιοσύνη (…) ώστε οι ζωές των ανθρώπων να βελτιωθούν», πρόσθεσε.

«Φέρονται στους μετανάστες σαν να είναι ζώα» Ο Πάπας κατήγγειλε επίσης, με μια ασυνήθιστα έντονη δήλωση, τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει τους μετανάστες, λέγοντας ότι συχνά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη βία ή τη φτώχεια θεωρούνται «χειρότεροι από κατοικίδια ή ζώα». Ο Λέων, ο οποίος επικρίνει τη σκληροπυρηνική μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ζήτησε την ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών.



«Είναι ανθρώπινα όντα και πρέπει να μεταχειριζόμαστε τα ανθρώπινα όντα με ανθρωπιστικό τρόπο και να μην τους φερόμαστε χειρότερα… από κατοικίδια ή ζώα», δήλωσε ο ποντίφικας, χωρίς να αναφερθεί σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Στο παρελθόν πάντως έχει διερωτηθεί αν η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στο θέμα αυτό συνάδει με τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας για την προστασία της ζωής.



Σήμερα, είπε ότι τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους. Προέτρεψε τα πλουσιότερα έθνη να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των χωρών από τις οποίες φεύγουν οι μετανάστες, ώστε να μην νιώθουν την ανάγκη να φύγουν. «Τι κάνουν οι πλουσιότερες χώρες για να αλλάξουν την κατάσταση στις φτωχότερες χώρες;» αναρωτήθηκε. «Και γιατί δεν μπορούμε να επιδιώξουμε (…) να αλλάξουμε την κατάσταση σε αυτές τις χώρες;».