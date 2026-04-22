Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός, λέει ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν
Ιράν Στενά του Ορμούζ Κατάπαυση του πυρός

«Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι "αδύνατον" με μια τέτοια "κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός"» έγραψε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ

Το Ιράν αποκλείει το ενδεχόμενο να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όσο παραμένει σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Ο Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η πλήρης κατάπαυση του πυρός έχει νόημα μόνο εφόσον δεν παραβιάζεται από τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ είναι «αδύνατον» με μια τέτοια «κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.



Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράκ Εσμαΐλ Μπαγαεΐ είπε ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες που καταβάλλει το Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που αποφασίστηκε μονομερώς από την Ουάσιγκτον.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με το αίτημα των Πακιστανών μεσολαβητών για παράταση της εκεχειρίας –που το αποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη λήξη της– ο εκπρόσωπος περιορίστηκε να χαιρετίσει τις προσπάθειες του Πακιστάν και υπογράμμισε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία λαμβάνει «τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια» της χώρας.
