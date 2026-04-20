Το Ιράν υπόσχεται να εκδικηθεί για την κατάληψη εμπορικού πλοίου από τους Αμερικανούς
Πράξη ληστείας χαρακτηρίζει την ενέργεια των ΗΠΑ - Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία με drones μετά την επιχείρηση
Το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» μετά την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ, την οποία είχε ανακοινώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.
Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσχεση του ιρανικής σημαίας πλοίου TOUSKA από τον αμερικανικό στρατό ως «ναυτική και ένοπλη ληστεία». Το πλοίο κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν.
Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία με drones μετά την επιχείρηση, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση.
Νωρίτερα την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Spruance αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν.
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.
«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
