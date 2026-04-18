Υπό ινδική σημαία τα δύο πλοία που δέχτηκαν επίθεση ενώ διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ
Δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν σήμερα επίθεση ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί, κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μίσρι προέτρεψε τον πρέσβη να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

