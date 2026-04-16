Ο Τραμπ μίλησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν: «Ανακοινώνεται εκεχειρία τις επόμενες ώρες»
Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να έχει ενημερωθεί να προετοιμαστεί για εκεχειρία στον Λίβανο που θα ισχύσει από τις 7 το απόγευμα - Σοβαρό λάθος οι συνομιλίες Λιβάνου - Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στον Λίβανο και τον αραβικό κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καταριανού τηλεοπτικού δικτύου Al-Araby, ο Τραμπ φέρεται να ενημέρωσε τον Αούν ότι αναμένεται να ανακοινωθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο μέσα στις επόμενες ώρες, επιβεβαιώνοντας, ουσιαστικά, δημοσίευμα της Haaretz που ανέφερε πως ο στρατός του Ισραήλ έχει ενημερωθεί να προετοιμαστεί για εκεχειρία, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», όπως ανακοίνωσε το γραφείο του στο X μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

«Εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες ώστε να τερματιστεί η σύρραξη το συντομότερο δυνατό», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ο Τραμπ απάντησε εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τον Πρόεδρο Αούν και τον Λίβανο, και τονίζοντας τη δέσμευσή του να ικανοποιήσει το αίτημα των Λιβανέζων για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν».

Σοβαρό λάθος οι συνομιλίες Λιβάνου - Ισραήλ, λέει η Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Χατζ Χασάν δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι η απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ αποτελεί «σοβαρό λάθος». Όπως υποστήριξε, η Βηρυτός δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι άμεσες διαπραγματεύσεις με τον εχθρό είναι μεγάλο αμάρτημα και σοβαρό λάθος… δεν εξυπηρετούν κανένα συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Χατζ Χασάν από το γραφείο του στο κοινοβούλιο, καλώντας τις αρχές να σταματήσουν «αυτή τη σειρά άχρηστων παραχωρήσεων».

Προετοιμάζονται οι IDF

Στο μεταξύ, όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για εκεχειρία στον Λίβανο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 7 σήμερα το απόγευμα.

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε οδηγίες να προετοιμαστεί για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους των IDF που επικαλείται η εφημερίδα Haaretz, αναμένεται να ξεκινήσει στις 19:00.

Ανώτατοι διοικητές ενημερώθηκαν να προετοιμάσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται ανεπτυγμένες στο νότιο τμήμα του Λιβάνου για την εκεχειρία, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο διάστημα από τις 19:00 ως τα μεσάνυχτα.

Η εκεχειρία στον Λίβανο «εξίσου σημαντική» όσο και αυτή στο Ιράν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, τόνισε από την πλευρά του ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο είναι εξίσου σημαντική με μια στο Ιράν.

«Παρακολουθώ στενά την κατάσταση στον Λίβανο και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός σε αυτήν τη χώρα, ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για εμάς», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, αναφερόμενος σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.
«Προσπαθούμε να αναγκάσουμε τους εχθρούς μας να επιβάλουν μια μόνιμη εκεχειρία σε όλες τις ζώνες συγκρούσεων, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου με τις ΗΠΑ», επεσήμανε ο Γαλιμπάφ.
Σχετικά Άρθρα

