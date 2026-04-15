Έως 5.000 Κουβανοί μαχητές πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Έως καισυμμετέχουν στις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η κυβέρνησηστο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το καθεστώς της Αβάνας παρέχει διπλωματική και πολιτική στήριξη στη Μόσχα, σύμφωνα με επίσημη έκθεση τουΣύμφωνα με μη διαβαθμισμένη έκθεση πέντε σελίδων που διαβιβάστηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο, η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι η Κούβα έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, με χιλιάδες Κουβανούς πολίτες να συμμετέχουν ως μαχητές. Η έκθεση αναφέρει ότι, παρότι δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ηέστειλε επισήμως όλους τους μαχητές, υπάρχουν «σημαντικές ενδείξεις» ότι το καθεστώς γνώριζε και επέτρεψε ή διευκόλυνε τη μετακίνησή τους.«Το καθεστώς της Κούβας απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιηθούν ως πιόνια στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας», δήλωσε εκπρόσωπος του, σύμφωνα με το. Η έκθεση σημειώνει ότι οι Κουβανοί αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες αναγνωρίσιμες ομάδες ξένων μαχητών που υποστηρίζουν τις ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.Το έγγραφο, το οποίο εστάλη στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου στις 8 Απριλίου, αναφέρει ότι οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των Κουβανών που πολεμούν στην Ουκρανία κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 5.000, με ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών να υποστηρίζουν ότι αρκετές χιλιάδες έχουν αναπτυχθεί απευθείας στο μέτωπο.Η δημοσιοποίηση της έκθεσης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οεντείνει την πίεση προς την κουβανική κυβέρνηση, επιχειρώντας να επιφέρει αλλαγή ηγεσίας στην Αβάνα, ενώ παράλληλα έχει επιβάλει ουσιαστικό αποκλεισμό στις αποστολές πετρελαίου προς τη χώρα.Ο γερουσιαστήςδήλωσε ότι «το καθεστώς της Κούβας υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ενδεχόμενη αντικατάσταση της σημερινής ηγεσίας θα αποτελέσει θετική εξέλιξη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.Η παρουσία Κουβανών πολιτών στον πόλεμο είχε αποκαλυφθεί ήδη από το 2023, όταν δημοσίευμα ανέφερε ότι η Ρωσία στρατολογούσε πολίτες της Κούβας για την ενίσχυση των δυνάμεών της στο ουκρανικό μέτωπο. Η κυβέρνηση της Αβάνας είχε τότε ανακοινώσει την έναρξη ποινικής έρευνας, υποστηρίζοντας ότι η εμπορία ανθρώπων απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία της χώρας, ενώ αργότερα γνωστοποίησε ότι ασκήθηκαν διώξεις σε εννέα υποθέσεις που αφορούσαν 40 κατηγορούμενους.Ωστόσο, τοεμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς την αξιοπιστία των σχετικών ανακοινώσεων, επισημαίνοντας ότι το δικαστικό σύστημα της χώρας χαρακτηρίζεται από περιορισμένη διαφάνεια, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευση των ισχυρισμών.Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε επικαλεστεί την παρουσία Κουβανών μαχητών προκειμένου να ενισχύσει τη διπλωματική αντίδραση σε ψήφισμα του ΟΗΕ που προέβλεπε την άρση του αμερικανικού εμπάργκο κατά της Κούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον είχε ενημερώσει τότε άλλες χώρες ότι έως καισυμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει τρόπους απομάκρυνσης του προέδρου της Κούβας,, από την εξουσία. Ο ίδιος δήλωσε πρόσφατα σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η χώρα του θα συνεχίσει να αντιστέκεται στις πιέσεις. «Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και, αν χρειαστεί να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.