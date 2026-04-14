Ικανοποιημένη φαίνεται η Ρωσία με την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ουγγαρία Πίτερ Μάγιαρ Ντμίτρι Πεσκόφ Βίκτορ Όρμπαν

Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα (14/4) την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας,  Πέτερ Μάγιαρ, δείχνει έτοιμος για έναν πραγματιστικό διάλογο με τη Ρωσία και θα στηρίξει τη δική του θέση στα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η επερχόμενη κυβέρνησή του.

Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, στενού εταίρου της Μόσχας, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή (12/4) στην Ουγγαρία από τον Μαγιάρ, προκάλεσε λύπη σε Ρώσους σκληροπυρηνικούς. Ωστόσο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη νέα ηγεσία της χώρας.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του (Μαγιάρ) να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», τόνισε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία προθυμία από την πλευρά μας, και μετά θα προχωρήσουμε αξιοποιώντας τα στοιχεία από τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Η Ρωσία πουλάει πετρέλαιο και αέριο στην Ουγγαρία και κατασκευάζει έναν νέο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό νότια της Βουδαπέστης.

Ο Όρμπαν τασσόταν συχνά κατά των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, αντιτάχθηκε στις προσπάθειες του Κιέβου για την ένταξή του στην ΕΕ και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Ο Μαγιάρ έχει συνδυάσει μια φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή ρητορική με μια δημόσια αναγνώριση ότι θα χρειαστεί να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς το παρόν παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση και αναθεώρηση των συμβάσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

