Ικανοποιημένη φαίνεται η Ρωσία με την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία
Ικανοποιημένη φαίνεται η Ρωσία με την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία
«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του (Μαγιάρ) να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», επεσήμανε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ
Το Κρεμλίνο εξέφρασε σήμερα (14/4) την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, δείχνει έτοιμος για έναν πραγματιστικό διάλογο με τη Ρωσία και θα στηρίξει τη δική του θέση στα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η επερχόμενη κυβέρνησή του.
Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, στενού εταίρου της Μόσχας, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή (12/4) στην Ουγγαρία από τον Μαγιάρ, προκάλεσε λύπη σε Ρώσους σκληροπυρηνικούς. Ωστόσο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη νέα ηγεσία της χώρας.
«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του (Μαγιάρ) να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», τόνισε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία προθυμία από την πλευρά μας, και μετά θα προχωρήσουμε αξιοποιώντας τα στοιχεία από τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.
Η Ρωσία πουλάει πετρέλαιο και αέριο στην Ουγγαρία και κατασκευάζει έναν νέο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό νότια της Βουδαπέστης.
Ο Όρμπαν τασσόταν συχνά κατά των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, αντιτάχθηκε στις προσπάθειες του Κιέβου για την ένταξή του στην ΕΕ και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.
Ο Μαγιάρ έχει συνδυάσει μια φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή ρητορική με μια δημόσια αναγνώριση ότι θα χρειαστεί να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς το παρόν παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση και αναθεώρηση των συμβάσεων.
Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν, στενού εταίρου της Μόσχας, στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή (12/4) στην Ουγγαρία από τον Μαγιάρ, προκάλεσε λύπη σε Ρώσους σκληροπυρηνικούς. Ωστόσο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο για συνομιλίες με τη νέα ηγεσία της χώρας.
«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του (Μαγιάρ) να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», τόνισε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει αμοιβαία προθυμία από την πλευρά μας, και μετά θα προχωρήσουμε αξιοποιώντας τα στοιχεία από τα συγκεκριμένα βήματα που θα κάνει η νέα ουγγρική κυβέρνηση», επεσήμανε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.
Η Ρωσία πουλάει πετρέλαιο και αέριο στην Ουγγαρία και κατασκευάζει έναν νέο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό σταθμό νότια της Βουδαπέστης.
Ο Όρμπαν τασσόταν συχνά κατά των κυρώσεων της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμό της στην Ουκρανία, αντιτάχθηκε στις προσπάθειες του Κιέβου για την ένταξή του στην ΕΕ και είχε μπλοκάρει δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία.
Ο Μαγιάρ έχει συνδυάσει μια φιλοευρωπαϊκή και φιλονατοϊκή ρητορική με μια δημόσια αναγνώριση ότι θα χρειαστεί να διεξαγάγει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο προς το παρόν παρά τις συζητήσεις για διαφοροποίηση και αναθεώρηση των συμβάσεων.
