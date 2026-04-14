Ικανοποιημένη φαίνεται η Ρωσία με την εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ στην Ουγγαρία

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του (Μαγιάρ) να δεσμευτεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», επεσήμανε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ