Μαζί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη επέστρεψε από την Αρμενία ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εγκάρδια συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, στο πλαίσιο της 8ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης, ο οποίος εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Μαζί με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, ταξίδεψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, με το κυβερνητικό Εμπραέρ από το Ερεβάν της Αρμενίας, όπου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και τη Δευτέρα η 8η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ένωσης, η οποία στόχο έχει να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ευρωπαική Ένωση χωρών εκτός Ένωσης.
Γι’αυτό το λόγο άλλωστε φέτος έλαβε πρόσκληση ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϋ, ο οποίος στο δείπνο των ηγετών την Κυριακή το βράδυ είχε θερμή συνομιλία με τον κ. Τασούλα. Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε στον πρόεδρο ότι έχει θερμά αισθήματα για την Ελλάδα, ότι γνωρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ότι θα ήθελε να επισκεφτεί τη χώρα μας.
Η «ανατροπή» της βραδιάς ήταν όταν ο οικοδεσπότης, Αρμένιος πρωθυπουργός Νίκολ Πασινιάν, σηκώθηκε στο τέλος και έπαιξε ντραμς. Το επίσημο δείπνο έγινε στην μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Seven Visions, όπου φιλοξενούνταν πάνω από 10 άλλοι αρχηγοί κρατών και οι αποστολές τους πλην του κ. Τασούλα και της ελληνικής αποστολής. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 14 ορόφων που εγκαινιάστηκε το 2023, έχει σαρώσει όλα τα βραβεία και θεωρείται «το καλύτερο νέο ξενοδοχείο της Ευρώπης»!
Είναι προφανές για τον νεοφώτιστο επισκέπτη ότι η Αρμενία ακολουθεί σχεδόν όλες τις άλλες χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ σε μια πορεία αλλαγής και ανόρθωσης. Το πάλαι ποτέ … «σιδηρούν παραπέτασμα» έχει διανύσει έτη φωτός από τη δεκαετία του ‘90 και μόνο στην ελληνική συλλογική μνήμη παραμένει λίγο-πολύ σε εκείνη την εποχή …
Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας τη Δευτέρα ο κ. Τασούλας είχε ολιγόλεπτες συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ σε διμερείς επαφές με τους Προέδρους της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τον Νικουσορ Νταν και την Ιλιάνα Ιότοβα, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Αλλωστε, ο Κάθετος Διάδρομος ήταν το κύριο θέμα συζήτησης για τον κ. Τασούλα και στη Σύνοδο των Τριών Θαλασσών προ ημερών στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας όπου συνοδευόταν από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου.
Κοντά στον κ. Τασούλα σε όλες τις επαφές του στο Ερεβάν ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, που ήταν άριστα ενημερωμένος για όλα τα ζητήματα και τις ευαίσθητες ισορροπίες μεταξύ κρατών καθώς και ο επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες, Ιωάννης-Αθανάσιος Βράϊλας, ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΥΠΕΞ.
Το μενού και τις δύο μέρες στο Ερεβάν ήταν επικεντρωμένο στο κρέας, ενώ ορισμένα μέλη της αποστολής υπέκυψαν στον πειρασμό του παστουρμά, και τον τίμησαν δεόντως, αφού είναι άλλωστε «εθνικό προιόν» της Αρμενίας. Λίγο πριν την απογείωση οι Αρμένιοι έκαναν δωρεές ρο στον Πρόεδρο ένα κονιάκ ARARAT 15 ετών. Πρόκειται για εκλεκτό και φημισμένο παγκοσμίως κονιάκ. Είναι άλλωστε το κονιάκ που προτιμούσε ο Τσώρτσιλ.
Αγρυπνος φρουρός της Προεδρικής ελληνικής αποστολής ο πρέσβης στο Ερεβάν, Χρήστος Σοφιανόπουλος, έλυνε όλα τα προβλήματα προτού καν δημιουργηθούν. Αλησμόνητο έμεινε το δείπνο που παρέθεσε ο κ. Σοφιανόπουλος στα μέλη της ελληνικής αποστολής στο παραδοσιακό εστιατόριο Ktoor στο κέντρο του Ερεβάν, μια πόλη με υπερήφανους και αξιοπρεπείς ανθρώπους που διατηρεί στοιχεία της σοβιετικής αυτοκρατορικής μεγαλοπρέπειας με τους μεγάλους δρόμους, τα μνημειακά κτίρια, αλλά και τα μοδάτα δυτικότροπα καφέ και ρεστοράν. Το Ktoor συνδυάζει το δυτικό ύφος με σκηνικά στοιχεία από σοκάκια του 19ου αιώνα και σερβίρει ψητά κρέατα και σαλάτες.
Κάποια στιγμή κυκλοφόρησε στη Σύνοδο ότι θα υπάρξει μια διαδήλωση. Οι Ελληνες, μαθημένοι από τα αθηναϊκά ήθη, νόμιζαν ότι διαδηλωτές θα περικυκλώσουν το συνεδριακό κέντρο και θα φώναζαν συνθήματα κατά του ιμπεριαλισμού. Τελικά η διαδήλωση αποτελούνταν από 50 άτομα που είχαν οριοθετηθεί να διαδηλώσουν 500 μέτρα μακρυά από τον χώρο της Συνόδου.
Η ασφάλεια ήταν αριστα οργανωμένη και η Αρμενία, ένα μικρό κράτος μόλις 3 εκατομμυρίων ανθρώπων που μάλιστα ηττήθηκε το 2023 από τους Αζέρους στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, διατηρεί την πολιτική της σταθερότητα και ψυχραιμία και πέρασε με άριστα το τεστ της διοργάνωσης. Ο μεταρρυθμιστής Πρωθυπουργός Νίκολ Πασινιάν αναμένεται να επανεκλεγεί στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν περίπου σε ένα μήνα.
Παραδιασιακοί αντίπαλοι των Τούρκων, επιδιώκουν τη συνεννόηση και τη συνεργασία αφού αυτό επιβάλλει η γεωγραφία, όπως μεταδίδουν διπλωματικές πηγές. Μάλιστα η Τουρκία κλήθηκε και εκπροσωπήθηκε στη Σύνοδο από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
