«Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου, λέει ο Μπέσεντ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι οι υψηλές τιμές των καυσίμων πλήττουν τους Αμερικανούς πολίτες, όμως διαβεβαίωσε ότι θα πέσουν πολύ γρήγορα, όταν τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν.Οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων είναι μια «προσωρινή παρέκκλιση» που θα τερματιστεί μέσα σε μερικές εβδομάδες ή μήνες, εκτίμησε ο ίδιος.Η συνοδεία των εμπορικών πλοίων από αμερικανικά πολεμικά, ώστε να διαπλεύσουν τα Στενά, θα βοηθήσει να μειωθεί η πίεση στις τιμές, πρόσθεσε.Ένα δεξαμενόπλοιο μεταφέρει, «εκτιμούμε ότι υπάρχουνπου μπορούν να βγουν από τον Κόλπο αφού αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα» και «πιστεύω ότι η αγορά θα είναι πολύ καλά εφοδιασμένη», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλον τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.Παρά τις ανακοινώσεις,, με το πετρέλαιο Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας να ξεπερνά τα 110 δολάρια το βαρέλι.«Για το καλό της διεθνούς κοινότητας, αφήστε τα πλοία να περάσουν» είπε επίσης ο Μπέσεντ, απευθυνόμενος στην Τεχεράνη. «Περιμένουμε να δούμε τους διεθνείς εταίρους μας να κάνουν το ίδιο. Ήρθε η ώρα οι εταίροι μας να δεσμευτούν και να ασκήσουν πίεση στο Ιράν» για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, επέμεινε.Ο Μπέσεντ προέτρεψε ιδίως την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειές της για να πείσει το Ιράν να ανοίξει το Ορμούζ. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί κατά τη συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ την επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου (14-15 Μαΐου), είπε.Ο υπουργός υποστήριξε ότικαι «επομένως, χρηματοδοτούν τον μεγαλύτερο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας». Προέτρεψε το Πεκίνο «να ενωθεί μαζί μας σε αυτή τη διεθνή επιχείρηση» για το άνοιγμα των Στενών, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι ενέργειες θα μπορούσε να κάνει η Κίνα.