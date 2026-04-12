«Είσαι πολύ όμορφος»: Ο Τραμπ μετά το «ναυάγιο» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν πήγε σε αγώνα UFC και μίλησε με αθλητή, δείτε βίντεο
Μαζί με τον Ντάνα Γουάιτ εισήλθε στην αρένα του Μαϊάμι ο Αμερικανός πρόεδρος - Συνεχάρη των Βραζιλιάνο Πάουλο Κόστα για τη νίκη του και είχαν μια έντονη συνομιλία
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ πήγε στο UFC 327 στο Μαϊάμι το βράδυ του Σαββάτου, κατά την πρώτη εμφάνιση του Προέδρου σε αθλητική εκδήλωση από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ βγήκε στην αρένα μαζί με τον CEO του UFC, Ντάνα Γουάιτ, πέρασε από τους σχολιαστές Τζο Ρόγκαν και Ντάνιελ Κόρμιερ και αντάλλαξε κάποιες κουβέντες μαζί τους.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στεκόταν κοντά στις θέσεις ακριβώς πριν βγει ο Τραμπ, στη συνέχεια έσκυψε προς τον Τραμπ και άρχισε να ψιθυρίζει πολύ κοντά στον πρόεδρο, καλύπτοντας το στόμα του με τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο Τραμπ γύρισε, υψώνοντας τη γροθιά του προς όσους κάθονταν πίσω του, χαμογελώντας και χαιρετώντας, και μετά έδειξε μερικές φορές το πλήθος.
«Είσαι πολύ όμορφος» η ατάκα του Τραμπ στον Πάουλο ΚόσταΑργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια συνομιλία με τον Βραζιλιάνο μαχητή Πάουλο Κόστα ο οποίος πέτυχε ένα εντυπωσιακό νοκ-άουτ στον τρίτο γύρο εναντίον του αήττητου Αζαμάτ Μουρζακάνοφ, αναδεικνύοντας τον εαυτό του ως διεκδικητή του τίτλου στην κατηγορία light-heavyweight.
Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και φάνηκε να συνομιλούν, ενώ οι λεπτομέρειες έγιναν γνωστές εκ των υστέρων. Ενα βίντεο αποκάλυψε ότι ο Κόστα ευχαρίστησε τον Τραμπ για «όσα κάνει». Και τα πράγματα έγιναν περίεργα όταν ο Τραμπ απάντησε: «Είσαι ένας όμορφος άντρας και ένας σπουδαίος μαχητής». Ο Κόστα συνέχισε να μιλάει στον Πρόεδρο, αλλά με τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα του ήταν δύσκολο να τον καταλάβει κανείς.
Trump to Paulo Costa: You're too good-looking to be a fighter.
Προφανώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ άκουσε τον Κόστα να χρησιμοποιεί τη λέξη «μοντέλο» και του είπε χαριτολογώντας: «Θα μπορούσες να γίνεις μοντέλο, είσαι τόσο όμορφος. Είσαι πολύ όμορφος για να είσαι μαχητής, είσαι φοβερός μαχητής. Σ' ευχαριστώ, φίλε». Μετά την εκδήλωση, ο Κόστα ρωτήθηκε για τη συνάντηση και γέλασε, λέγοντας στα ΜΜΕ: «Ήταν τόσο αστείο, ευχαριστώ κ. Τραμπ. «Απλά του μίλησα χαριτολογώντας», πρόσθεσε.
Paulo Costa jumps out of the cage after winning at #UFC327 in Miami to shake hands with President Trump…
Costa: "Thank you for doing what you're doing, I needed to tell you this…"
Trump: "You're too good looking to be a fighter and you are some fighter…"
Ο Τραμπ είναι συχνός επισκέπτης στο UFC καθώς έχει δώσει το «παρών» τα τελευταία χρόνια στο UFC 316, το UFC 302 τον Ιούνιο, το UFC 309 τον Νοέμβριο, ενώ ο 2019 είχε παρακολουθήσει το UFC 244.
UFC στον Λευκό Οίκο τον Ιούνιο
Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο το UFC Freedom 250 (γνωστό και ως UFC White House) που θα γίνει στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Το όνομα της διοργάνωσης αποτελεί αναφορά στην 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Πριν από το Σάββατο, η τελευταία μεγάλη αθλητική εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε ο Τραμπ ήταν ο τελικός του εθνικού πρωταθλήματος College Football Playoff μεταξύ Ιντιάνα και Μαϊάμι στο Hard Rock Stadium στις 19 Ιανουαρίου.
