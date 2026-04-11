Δείτε βίντεο: Ισραηλινοί αστυνομικοί κατηγορούνται ότι απώθησαν με τη βία Παλαιστίνιους χριστιανούς στην αφή του Αγίου Φωτός
Η ισραηλινή αστυνομία καταγράφηκε σε βίντεο να προχωρά σε δυναμικές προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών που συμμετείχαν στην πομπή για το Άγιο Φως στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, η ισραηλινή αστυνομία καταγράφηκε σε βίντεο να προχωρά σε δυναμικές προσαγωγές Παλαιστίνιων χριστιανών που συμμετείχαν στην πομπή για το Άγιο Φως στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με αναφορές παλαιστινιακών και ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.
Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε ότι αστυνομικές δυνάμεις υποχρέωσαν μέλη παλαιστινιακών προσκοπικών ομάδων να αφαιρέσουν την παλαιστινιακή σημαία από τις στολές τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Δείτε τα βίντεο
🚨HOLY SATURDAY IN JERUSALEM: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the Old City of Jerusalem, kicking a scout member to the ground, beating him, and arresting him over a Palestinian flag on his uniform. pic.twitter.com/2Rq5eoEXgK— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026
HORRIFIC: Israeli police assault Christians and scout members celebrating Holy Saturday in the old city of Jerusalem. pic.twitter.com/1kUY7M0abu— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 11, 2026
Παράλληλα, η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει ότι η αστυνομία αντιμετώπισε τη φετινή πομπή του Αγίου Φωτός ως ζήτημα ασφαλείας και όχι ως θρησκευτική τελετή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στήθηκαν οκτώ σημεία ελέγχου από την Πύλη της Νέας Πόλης έως τον Ναό της Αναστάσεως, περιορίζοντας σημαντικά την κίνηση των συμμετεχόντων.
الشرطة الإسرائيلية تمنع وصول المصلين الى كنيسة القيامة.— ☧ Milad ܝܠܕܐ (@PalCatholic) April 11, 2026
Israeli police are preventing Christians from reaching the Church of the Holy Sepulchre and restricting the number allowed onto its roof. pic.twitter.com/3vmGfGTlcQ
Μέτρα για την αποφυγή του συνωστισμούΕκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει πριν από την εκδήλωση ότι τα μέτρα είχαν στόχο την αποφυγή συνωστισμού, καθώς κατά τη διάρκεια της τελετής οι πιστοί ανάβουν κεριά μέσα στον Ναό της Αναστάσεως, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων σε περίπτωση υπερπληθυσμού.
Since the early morning hours, Israel Police and Border Police units have been deployed across Jerusalem’s Old City. Our forces are working to ensure a safe environment for all citizens and visitors, including the thousands of Christians arriving for today’s Holy Fire ceremony. pic.twitter.com/zLyRQA12lB— Israel Police (@israelpolice) April 11, 2026
Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα σχολιασμού σχετικά με τις καταγγελίες περί υπερβολικής χρήσης βίας εις βάρος συμμετεχόντων.
Η τελετή του Αγίου Φωτός αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές εκδηλώσεις για τους ορθόδοξους χριστιανούς, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.
