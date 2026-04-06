Προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε αεροδρόμια της Ιταλίας, περιορίζονται τα διαθέσιμα καύσιμα
Προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε αεροδρόμια της Ιταλίας, περιορίζονται τα διαθέσιμα καύσιμα

Έκτακτο μέτρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξαιρούνται κυβερνητικά αεροσκάφη και πτήσεις για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ναυαγίων και οι οποίες εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες

Προβλήματα στον ανεφοδιασμό σε αεροδρόμια της Ιταλίας, περιορίζονται τα διαθέσιμα καύσιμα
Περιορισμοί στα διαθέσιμα καύσιμα καταγράφονται σήμερα στα ιταλικά αεροδρόμια του Μπρίντιζι, της Πεσκάρα και του Ρέτζιο της Καλαβρίας. Πριν από δύο ημέρες, ανάλογα προβλήματα είχαν προκύψει στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, της Βενετίας, του Τρεβίζο και της Μπολόνια.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το Μπρίντιζι, έγινε σήμερα γνωστό ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Εξαιρούνται από το έκτακτο αυτό μέτρο κυβερνητικά αεροσκάφη και πτήσεις για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ναυαγίων και οι οποίες εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.


Στο Ρέτζιο της Καλαβρίας, παράλληλα, μέχρι αύριο κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να ανεφοδιάζεται το πολύ με 3.000 λίτρα καυσίμων, ενώ στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη είναι διαθέσιμο μόνον ένα βυτιοφόρο καυσίμων με 20.000 λίτρα.
