Μαθήματα πλουτισμού από τον Τραμπ σε παιδιά: Θα σας υπογράψω αυτόγραφα, να τα πουλήσετε στο eBay και να βγάλετε 25.000 δολάρια
Παρά το είναι Πάσχα, παρά το ότι μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν με ένα αγωνιώδες Σαββατοκύριακο με τη διάσωση του πιλότου μέσα από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεχνά να μιλά για χρήματα.

Ακόμη και μπροστά στα παιδιά που είχε καλέσει στους κήπους του Λευκού Οίκου για το egg roll, την γιορτή που γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα.

Μετά τις δηλώσεις για το Ιράν, από το μπαλκόνι της προεδρικής κατοικίας στο πλάι της συζύγου του Μελάνια και ενός πασχαλινού λαγού, ο Τραμπ βρέθηκε δίπλα στα παιδιά που μετείχαν τη γιορτή.

Και εκεί ακούστηκε να τους λέει: «Παιδιά, θα μπορούσα να σας υπογράψω αυτόγραφα και μετά, απόψε κιόλας, να τα πουλήσετε στο eBay για 25.000 δολάρια».

Αλλά δεν ξέχασε και τον προκάτοχό του και τον τρόπο που αυτός υπέγραφε: «Ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιούσε το αυτόματο στιλό [autopen]. Ήταν ανίκανος να υπογράψει το όνομά του, για αυτό και τον ακολουθούσαν να αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Και ξέρετε πώς το έλεγαν; Autopen!»

Χάρισε μάλιστα το στυλό του σε ένα κοριτσάκι και φρόντισε να ενημερώσει τη μικρή ότι «Μόλις πήρες πολλά λεφτά!».
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

