Μαθήματα πλουτισμού από τον Τραμπ σε παιδιά: Θα σας υπογράψω αυτόγραφα, να τα πουλήσετε στο eBay και να βγάλετε 25.000 δολάρια
Μαθήματα πλουτισμού από τον Τραμπ σε παιδιά: Θα σας υπογράψω αυτόγραφα, να τα πουλήσετε στο eBay και να βγάλετε 25.000 δολάρια
Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον Τζο Μπάιντεν μπροστά στα παιδιά που κατέκλυσαν τον Λευκό Οίκο για την πασχαλιάτικη γιορτή
Παρά το είναι Πάσχα, παρά το ότι μαίνεται ο πόλεμος στο Ιράν με ένα αγωνιώδες Σαββατοκύριακο με τη διάσωση του πιλότου μέσα από το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεχνά να μιλά για χρήματα.
Ακόμη και μπροστά στα παιδιά που είχε καλέσει στους κήπους του Λευκού Οίκου για το egg roll, την γιορτή που γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα.
Μετά τις δηλώσεις για το Ιράν, από το μπαλκόνι της προεδρικής κατοικίας στο πλάι της συζύγου του Μελάνια και ενός πασχαλινού λαγού, ο Τραμπ βρέθηκε δίπλα στα παιδιά που μετείχαν τη γιορτή.
Και εκεί ακούστηκε να τους λέει: «Παιδιά, θα μπορούσα να σας υπογράψω αυτόγραφα και μετά, απόψε κιόλας, να τα πουλήσετε στο eBay για 25.000 δολάρια».
Αλλά δεν ξέχασε και τον προκάτοχό του και τον τρόπο που αυτός υπέγραφε: «Ο Μπάιντεν θα χρησιμοποιούσε το αυτόματο στιλό [autopen]. Ήταν ανίκανος να υπογράψει το όνομά του, για αυτό και τον ακολουθούσαν να αυτό το μεγάλο μηχάνημα. Και ξέρετε πώς το έλεγαν; Autopen!»
Χάρισε μάλιστα το στυλό του σε ένα κοριτσάκι και φρόντισε να ενημερώσει τη μικρή ότι «Μόλις πήρες πολλά λεφτά!».
Ακόμη και μπροστά στα παιδιά που είχε καλέσει στους κήπους του Λευκού Οίκου για το egg roll, την γιορτή που γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα.
Μετά τις δηλώσεις για το Ιράν, από το μπαλκόνι της προεδρικής κατοικίας στο πλάι της συζύγου του Μελάνια και ενός πασχαλινού λαγού, ο Τραμπ βρέθηκε δίπλα στα παιδιά που μετείχαν τη γιορτή.
Και εκεί ακούστηκε να τους λέει: «Παιδιά, θα μπορούσα να σας υπογράψω αυτόγραφα και μετά, απόψε κιόλας, να τα πουλήσετε στο eBay για 25.000 δολάρια».
.@POTUS: "I could sign autographs for you guys, and then tonight, you could sell them for $25,000 on eBay."— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026
"Biden would use the autopen... he was incapable of signing his name, so they'd follow him around with this big machine. You know what it was called? AN AUTOPEN!" 🤣 pic.twitter.com/iH0g2E5T5B
.@POTUS gives away his pen at the 2026 White House Easter Egg Roll:— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 6, 2026
"That's a lot of money you just got!" 🤣 pic.twitter.com/8YFEtSzGh3
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
