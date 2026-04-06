Τραμπ για Ιράν: Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών, αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιό τους
Δηλώσεις για την πορεία του πολέμου με το Ιράν και τις συζητήσεις περί εκεχειρίας έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια πασχαλινής εκδήλωσης του Λευκού Οίκου, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς αλλά ταυτόχρονα σημαντική πρόοδο προς την αποκλιμάκωση της έντασης. «Έκαναν μια πρόταση, και είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετά καλό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε επίσης ότι η προθεσμία της Τρίτης που έχει δώσει στο Ιράν είναι οριστική.

Παράλληλα, υπογράμμισε σε άλλο σημείο πως: «Δεν μπορείς να αφήσεις πυρηνικά όπλα στα χέρια τρελών».

Σημείωσε ότι υπό διαφορετικές συνθήκες, θα επέλεγε τη συνέχιση της σύγκρουσης με στόχο την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων του Ιράν. Όπως ανέφερε, «αν ήταν στο χέρι μου θα παίρναμε το πετρέλαιο, θα το κρατούσαμε και θα βγάζαμε πολλά χρήματα».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αμερικανική κοινή γνώμη επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου και επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ανταποκριθεί σε αυτή τη βούληση.

Αναφερόμενος στους Αμερικανούς πιλότους που διασώθηκαν από το Ιράν, δήλωσε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ εκτίμησε για άλλη μία φορά ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να λήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον η ιρανική κυβέρνηση προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πλήρης αλλαγή καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλητές που εκπροσωπούν πλέον την ιρανική πλευρά εμφανίζονται πιο διαλλακτικοί.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του προς τον Τύπο, ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί χρησιμοποίησε «τόσο χυδαία γλώσσα» στη χθεσινή του ανάρτηση στο Truth Social – αναφερόμενος στις βρισιές που χρησιμοποίησε στην τελευταία του απειλή προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. «Μόνο για να καταστήσω σαφή τη θέση μου» απάντησε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του «έστειλε όπλα» σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους Ιρανούς διαδηλωτές που συμμετείχαν στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις νωρίτερα φέτος.

«Ήταν να φτάσουν στον λαό, ώστε να μπορέσει να αντισταθεί σε αυτούς τους κακοποιούς», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ξέρετε τι συνέβη; Οι άνθρωποι στους οποίους τα έστειλαν τα κράτησαν επειδή είπαν: “Τι όμορφο όπλο, νομίζω ότι θα το κρατήσω”. Είμαι λοιπόν πολύ θυμωμένος με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα γι’ αυτό».


«Θα μπορούσαμε να φύγουμε τώρα, αλλά θέλουμε να το τελειώσουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει «πολλές εναλλακτικές λύσεις», καθώς ο πόλεμος παρατείνεται.

«Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως και θα τους χρειαζόταν 15 χρόνια για να ξαναχτίσουν ό,τι είχαν. Θα μπορούσαμε να φύγουμε αμέσως, αλλά θέλω να το τελειώσουμε», είπε. «Το Ιράν… δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

