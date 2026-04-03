«Πιθανό έγκλημα πολέμου» η στρατολόγηση παιδιών 12 ετών στους Φρουρούς της Επανάστασης, λέει η Διεθνής Αμνηστία
Η στρατολόγηση παιδιών ηλικίας ακόμη και 12 ετών από το Ιράν για την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, που υπάγεται στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου, επισημαίνει η Διεθνής Αμνηστία, καθώς ανήλικοι εμφανίζονται να έχουν αναπτυχθεί σε σημεία ελέγχου και περιπολίες κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν πρόσφατα έκκληση για νέες στρατολογήσεις, μειώνοντας το ελάχιστο όριο ηλικίας στα 12 έτη, την ώρα που η παραστρατιωτική Μπασίτζ αντιμετωπίζει επιθέσεις σε σημεία ελέγχου στο πλαίσιο των εχθροπραξιών με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Αμνηστία υποστηρίζει ότι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων καθώς και ανάλυση οπτικού υλικού δείχνουν ότι «παιδιά-στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί» σε μπλόκα και περιπολίες ασφαλείας, ορισμένα εκ των οποίων φέρονται να είναι οπλισμένα με όπλα τύπου Καλάσνικοφ.

Η Έρικα Γκεβάρα-Ρόσας, εκπρόσωπος της Αμνηστίας, δήλωσε ότι «καθώς αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στοχεύουν χιλιάδες εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων υποδομών της Μπασίτζ, σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και μέσω επιθέσεων με drones κατά περιπολιών και σημείων ελέγχου, η ανάπτυξη παιδιών-στρατιωτών μαζί με προσωπικό των Φρουρών ή εντός των εγκαταστάσεών τους τα εκθέτει σε σοβαρό κίνδυνο θανάτου και τραυματισμού».
