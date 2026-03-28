No Kings: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατά του Τραμπ και του πολέμου στο Ιράν, βίντεο και φωτογραφίες

Αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους, υποβάθμισαν τις κινητοποιήσεις

🔥🚨DEVELOPING: “No Kings” protesters formed human “TRUMP MUST GO NOW!” sign at Ocean Beach in San Francisco, California.



pic.twitter.com/QsH5X5RY3C — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 28, 2026

«Θέλουν να φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε»

Holy shit! This is No Kings in Boston, Massachusetts. 🙌💪👏✊️👇 pic.twitter.com/qgBg1z8WPs — Bill Madden (@maddenifico) March 28, 2026

Πορείες σε Ρώμη, Παρίσι και Λονδίνο

No Kings, No Tyrants protest!

This is in Rome, Italy✊🏼🇮🇹

pic.twitter.com/rduBR2uh2d — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) March 28, 2026

Αξιωματούχοι των Ρεπουμπλικανών υποβάθμισαν τη σημασία των κινητοποιήσεων. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν προϊόν «δικτύων χρηματοδότησης της Αριστεράς» με περιορισμένη πραγματική απήχηση στην κοινωνία. «Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για αυτές τις συνεδρίες “Trump Derangement Therapy” είναι οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται για να τις καλύπτουν», ανέφερε σε ανακοίνωση.Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Εθνικής Επιτροπής Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο. Η εκπρόσωπος Μορίν Ο’Τουλ δήλωσε ότι «αυτές οι συγκεντρώσεις μίσους κατά της Αμερικής είναι το βήμα όπου οι πιο βίαιες και παράλογες φαντασιώσεις της άκρας Αριστεράς αποκτούν μικρόφωνο».Η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, ιδιαίτερα στη Μινεσότα, αποτέλεσε μόνο ένα από τα ζητήματα που κινητοποίησαν τους διαδηλωτές. Στα αιτήματα περιλαμβάνονταν επίσης η αντίθεση στον πόλεμο στο Ιράν και η διαμαρτυρία για την περιστολή δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων.Στην Ουάσινγκτον, εκατοντάδες διαδηλωτές κινήθηκαν από το Μνημείο του Λίνκολν προς το National Mall, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Put down the crown, clown» (Άσε κάτω το στέμμα, κλοουν) και «Regime change begins at home» (Η αλλαγή του καθεστώτος ξεκινάει από την πατρίδα) . Οι συμμετέχοντες χτυπούσαν καμπάνες, έπαιζαν τύμπανα και φώναζαν το σύνθημα «No kings».Περίπου 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την αστυνομία.Στη Νέα Υόρκη, η εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών της Νέας Υόρκης, Ντόνα Λίμπερμαν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του επιδιώκουν να δημιουργήσουν φόβο στους πολίτες ώστε να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. «Θέλουν να φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε», ανέφερε. «Αλλά κάνουν λάθος — απόλυτο λάθος».Οι διοργανωτές σημείωσαν ότι τα δύο τρίτα των δηλώσεων συμμετοχής προήλθαν από περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, μεταξύ άλλων από πολιτείες με συντηρητικό προσανατολισμό όπως το Αϊντάχο, το Ουαϊόμινγκ, η Μοντάνα, η Γιούτα, η Νότια Ντακότα και η Λουιζιάνα, αλλά και από εκλογικά αμφίρροπες προαστιακές περιοχές της Πενσιλβάνια, της Τζόρτζια και της Αριζόνα.Η συγκέντρωση στο Καπιτώλιο της Μινεσότα χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές ως η κεντρική εθνική εκδήλωση. Πριν από την εμφάνιση του Σπρίνγκστιν, προβλήθηκε βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε ότι ξυπνά κάθε πρωί απογοητευμένος εξαιτίας του Τραμπ, αλλά ένιωσε μεγαλύτερη αισιοδοξία το Σάββατο λόγω της μαζικής συμμετοχής στις διαδηλώσεις. Παράλληλα συνεχάρη τους κατοίκους της Μινεσότα για την αντίδρασή τους στην παρουσία της ICE.Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης η τραγουδίστρια Τζόαν Μπαέζ, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα, ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς, καθώς και ακτιβιστές, συνδικαλιστές και αιρετοί αξιωματούχοι.Διαδηλωτές ανάρτησαν μεγάλο πανό στα σκαλιά του Καπιτωλίου με το σύνθημα «We had whistles, they had guns. The revolution starts in Minneapolis» (Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα, η επαναστάση ξεκινά στη Μινεσότα).Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία, σύμφωνα με τον Έζρα Λέβιν, συνδιευθυντή της οργάνωσης Indivisible, η οποία συντόνισε τις εκδηλώσεις. Σε χώρες με συνταγματική μοναρχία, οι διαδηλώσεις έλαβαν την ονομασία «No Tyrants».Στη Ρώμη, χιλιάδες διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, μετά την αποτυχία δημοψηφίσματος που στόχευε σε μεταρρυθμίσεις του ιταλικού δικαστικού συστήματος και δέχθηκε επικρίσεις ως απειλή για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, διαδηλωτές κρατούσαν πανό κατά των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ζητώντας «έναν κόσμο χωρίς πολέμους».Στο Λονδίνο, οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Stop the far right» και «Stand up to Racism».Στο Παρίσι, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως Αμερικανοί που ζουν στη Γαλλία, μαζί με συνδικάτα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Βαστίλης.Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης Άντα Σεν δήλωσε: «Διαμαρτύρομαι για όλους τους παράνομους, ανήθικους, απερίσκεπτους και ατελείωτους πολέμους του Τραμπ».