No Kings: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη κατά του Τραμπ και του πολέμου στο Ιράν, βίντεο και φωτογραφίες
Η βασική συγκέντρωση έγινε στη Μινεσότα, όπου τραγούδησε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, με τον διάσημο καλλιτέχνη να δηλώνει ότι η συνεχιζόμενη αντίδραση των πολιτών απέναντι στην ICE έδωσε ελπίδα σε ολόκληρη τη χώρα
Όπως αναφέρει το Associated Press, πλήθη διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν στο Καπιτώλιο της Μινεσότα, στο Σεντ Πολ, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον στους χώρους γύρω από το κτίριο, κρατώντας μεταξύ άλλων ανεστραμμένες σημαίες των ΗΠΑ, ένα σύμβολο που παραδοσιακά υποδηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης ήταν ο μουσικός Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος παρουσίασε το τραγούδι «Streets of Minneapolis», το οποίο έγραψε μετά τους θανατηφόρους πυροβολισμούς των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Το τραγούδι αποτελεί επίσης φόρο τιμής στους χιλιάδες κατοίκους της Μινεσότα που διαδήλωσαν τον χειμώνα κατά της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.
Πριν ερμηνεύσει το τραγούδι, ο Σπρίνγκστιν εξέφρασε τη λύπη του για τους θανάτους των δύο θυμάτων, τονίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αντίδραση των πολιτών απέναντι στην Υπηρεσία Τελωνείων και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) έδωσε ελπίδα σε ολόκληρη τη χώρα. «Η δύναμή σας και η δέσμευσή σας μας έδειξαν ότι αυτή παραμένει η Αμερική», δήλωσε. «Και αυτός ο αντιδραστικός εφιάλτης και αυτές οι εισβολές σε αμερικανικές πόλεις δεν θα επικρατήσουν».
Bruce Springsteen speaks at No Kings:
"Federal troops brought death and terror to the streets of Minneapolis. They picked the wrong city. The power and the solidarity of the people of Minneapolis and of Minnesota was an inspiration to the entire country. Your strength and your… pic.twitter.com/lgtvjnPohZ
Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Νέα Υόρκη, μια πολιτεία με περίπου 8,5 εκατομμύρια κατοίκους και παραδοσιακά φιλελεύθερο εκλογικό προσανατολισμό, έως το Ντριγκς στο ανατολικό Αϊντάχο, μια πόλη με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, σε μια πολιτεία όπου ο Τραμπ συγκέντρωσε το 66% των ψήφων στις εκλογές του 2024.
Οι διοργανωτές εκτίμησαν ότι οι δύο προηγούμενες φάσεις των συγκεντρώσεων «No Kings» προσέλκυσαν περισσότερους από 5 εκατομμύρια συμμετέχοντες τον Ιούνιο και 7 εκατομμύρια τον Οκτώβριο. Αυτή την εβδομάδα δήλωσαν ότι ανέμεναν περίπου 9 εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές αν οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώθηκαν.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, καταγράφηκαν περισσότερες από 3.100 εκδηλώσεις, αριθμός αυξημένος κατά 500 σε σχέση με τον Οκτώβριο, σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ.
Στην Τοπίκα του Κάνσας, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το πολιτειακό κοινοβούλιο, με ορισμένους να υποδύονται έναν βασιλιά-βάτραχο και τον Τραμπ ως μωρό. Η Γουέντι Γουάιατ ταξίδεψε από το Λόρενς, περίπου 32 χιλιόμετρα ανατολικά, κρατώντας πινακίδα με το σύνθημα «Cats Against Trump» και δήλωσε ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην πόλη της για να συμμετάσχει και σε δεύτερη συγκέντρωση αργότερα μέσα στην ημέρα. Όπως ανέφερε, «υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα» στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ που την ενοχλούν, αλλά χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις «πολύ ελπιδοφόρες».
Αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους, υποβάθμισαν τις κινητοποιήσειςΑξιωματούχοι των Ρεπουμπλικανών υποβάθμισαν τη σημασία των κινητοποιήσεων. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν προϊόν «δικτύων χρηματοδότησης της Αριστεράς» με περιορισμένη πραγματική απήχηση στην κοινωνία. «Οι μόνοι που ενδιαφέρονται για αυτές τις συνεδρίες “Trump Derangement Therapy” είναι οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται για να τις καλύπτουν», ανέφερε σε ανακοίνωση.
Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Εθνικής Επιτροπής Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο. Η εκπρόσωπος Μορίν Ο’Τουλ δήλωσε ότι «αυτές οι συγκεντρώσεις μίσους κατά της Αμερικής είναι το βήμα όπου οι πιο βίαιες και παράλογες φαντασιώσεις της άκρας Αριστεράς αποκτούν μικρόφωνο».
Η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ, ιδιαίτερα στη Μινεσότα, αποτέλεσε μόνο ένα από τα ζητήματα που κινητοποίησαν τους διαδηλωτές. Στα αιτήματα περιλαμβάνονταν επίσης η αντίθεση στον πόλεμο στο Ιράν και η διαμαρτυρία για την περιστολή δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων.
Στην Ουάσινγκτον, εκατοντάδες διαδηλωτές κινήθηκαν από το Μνημείο του Λίνκολν προς το National Mall, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Put down the crown, clown» (Άσε κάτω το στέμμα, κλοουν) και «Regime change begins at home» (Η αλλαγή του καθεστώτος ξεκινάει από την πατρίδα) . Οι συμμετέχοντες χτυπούσαν καμπάνες, έπαιζαν τύμπανα και φώναζαν το σύνθημα «No kings».
Περίπου 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε πορεία στο Σαν Ντιέγκο, σύμφωνα με την αστυνομία.
«Θέλουν να φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε»Στη Νέα Υόρκη, η εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών της Νέας Υόρκης, Ντόνα Λίμπερμαν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του επιδιώκουν να δημιουργήσουν φόβο στους πολίτες ώστε να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. «Θέλουν να φοβόμαστε ότι δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε», ανέφερε. «Αλλά κάνουν λάθος — απόλυτο λάθος».
Οι διοργανωτές σημείωσαν ότι τα δύο τρίτα των δηλώσεων συμμετοχής προήλθαν από περιοχές εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, μεταξύ άλλων από πολιτείες με συντηρητικό προσανατολισμό όπως το Αϊντάχο, το Ουαϊόμινγκ, η Μοντάνα, η Γιούτα, η Νότια Ντακότα και η Λουιζιάνα, αλλά και από εκλογικά αμφίρροπες προαστιακές περιοχές της Πενσιλβάνια, της Τζόρτζια και της Αριζόνα.
Η συγκέντρωση στο Καπιτώλιο της Μινεσότα χαρακτηρίστηκε από τους διοργανωτές ως η κεντρική εθνική εκδήλωση. Πριν από την εμφάνιση του Σπρίνγκστιν, προβλήθηκε βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε ότι ξυπνά κάθε πρωί απογοητευμένος εξαιτίας του Τραμπ, αλλά ένιωσε μεγαλύτερη αισιοδοξία το Σάββατο λόγω της μαζικής συμμετοχής στις διαδηλώσεις. Παράλληλα συνεχάρη τους κατοίκους της Μινεσότα για την αντίδρασή τους στην παρουσία της ICE.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης η τραγουδίστρια Τζόαν Μπαέζ, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα, ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς, καθώς και ακτιβιστές, συνδικαλιστές και αιρετοί αξιωματούχοι.
Διαδηλωτές ανάρτησαν μεγάλο πανό στα σκαλιά του Καπιτωλίου με το σύνθημα «We had whistles, they had guns. The revolution starts in Minneapolis» (Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν όπλα, η επαναστάση ξεκινά στη Μινεσότα).
Παράλληλα, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, από την Ευρώπη έως τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία, σύμφωνα με τον Έζρα Λέβιν, συνδιευθυντή της οργάνωσης Indivisible, η οποία συντόνισε τις εκδηλώσεις. Σε χώρες με συνταγματική μοναρχία, οι διαδηλώσεις έλαβαν την ονομασία «No Tyrants».
Πορείες σε Ρώμη, Παρίσι και ΛονδίνοΣτη Ρώμη, χιλιάδες διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, μετά την αποτυχία δημοψηφίσματος που στόχευε σε μεταρρυθμίσεις του ιταλικού δικαστικού συστήματος και δέχθηκε επικρίσεις ως απειλή για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, διαδηλωτές κρατούσαν πανό κατά των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, ζητώντας «έναν κόσμο χωρίς πολέμους».
Στο Λονδίνο, οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Stop the far right» και «Stand up to Racism».
Στο Παρίσι, αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως Αμερικανοί που ζουν στη Γαλλία, μαζί με συνδικάτα και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Βαστίλης.
Η διοργανώτρια της συγκέντρωσης Άντα Σεν δήλωσε: «Διαμαρτύρομαι για όλους τους παράνομους, ανήθικους, απερίσκεπτους και ατελείωτους πολέμους του Τραμπ».
