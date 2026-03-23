Πούτιν: Ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης με τη Βόρεια Κορέα μετά την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν
Την πρόθεση της Μόσχας να εμβαθύνει περαιτέρω τη συνεργασία της με την Πιονγκγιάνγκ εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή την επανεκλογή του Κιμ Γιονγκ Ουν στην προεδρία της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων, την κορυφαία θέση εξουσίας στη Βόρεια Κορέα.
Σε συγχαρητήριο μήνυμά του προς τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και επανέλαβε τη δέσμευση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων.
«Θα συνεχίσουμε βεβαίως την κοινή στενή μας εργασία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής σύμπραξης ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ», σημείωσε ο Πούτιν στο μήνυμά του αυτό, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο, διαβεβαιώνοντας ότι «αυτό ανταποκρίνεται αναμφιβόλως στα θεμελιώδη συμφέροντα» των δύο λαών.
Παράλληλα, ο Πούτιν αναφέρθηκε στην «προσωπική συμβολή» του Κιμ «στην ενίσχυση των φιλικών δεσμών των συμμάχων», δηλαδή της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας, οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνία αμοιβαίας άμυνας από το 2024.
Η Βόρεια Κορέα μετείχε ενεργά στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, παρέχοντάς της στρατιώτες για να απωθήσουν ουκρανική προέλαση στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022.
Σε αντάλλαγμα η Ρωσία παρέχει στη Βόρεια Κορέα οικονομική βοήθεια, στρατιωτικές τεχνολογίες και προμήθειες σε τρόφιμα και ενέργεια, σύμφωνα με αναλυτές.
Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε να υποστηρίξει «άνευ όρων» όλες τις πολιτικές και αποφάσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, σε επιστολή του που δημοσιεύτηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
