Εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς 147 αγωνιστικών αλόγων από το Κατάρ στη Λιέγη, δείτε βίντεο
Τα άλογα βρίσκονταν στην Ντόχα για τη διοργάνωση Longines Global Champions Tour
Σε μια σύνθετη επιχείρηση μεταφοράς, συνολικά 147 άλογα ελίτ του άλματος εμποδίων μετακινήθηκαν αυτή την εβδομάδα από την Ντόχα στο αεροδρόμιο της Λιέγης, με δύο πτήσεις cargo της Qatar Airways που πραγματοποιήθηκαν με αεροσκάφη τύπου Boeing 777F.
Λόγω του ότι ο εναέριος χώρος του Κατάρ παραμένει κλειστός, τα ζώα μεταφέρθηκαν αρχικά οδικώς, καλύπτοντας απόσταση 350 χιλιομέτρων προς το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Από το Διεθνές Αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ», ακολούθησαν δύο πτήσεις διάρκειας περίπου έξι ωρών προς το Βέλγιο. Το ένα αεροσκάφος μετέφερε 74 άλογα και το δεύτερο 73, με τη συνοδεία ειδικού προσωπικού και κτηνιάτρων.
Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Doha Equestrian Tour, σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και τοπικούς φορείς, ως αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των εντάσεων που εμπλέκουν το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Τα άλογα μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένα κουβούκλια (jet stalls), τα οποία τοποθετήθηκαν στον χώρο φορτίου των αεροσκαφών. Κάθε μονάδα φιλοξενεί έως τρία άλογα, επιτρέποντας ασφαλή και σταθερή μετακίνηση.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, η υγεία και τα επίπεδα άγχους των ζώων παρακολουθούνταν συνεχώς, ενώ εξασφαλίστηκαν συνεχής σίτιση, πότισμα και ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας.
Με την ολοκλήρωση των πτήσεων, τα άλογα έχουν πλέον φτάσει με ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, οι αγώνες στο ιππικό συγκρότημα Al Shaqab στη Ντόχα παραμένουν σε αναστολή, ενώ οι διοργανωτές του Longines Global Champions Tour δηλώνουν ότι εξετάζουν επιστροφή στη Ντόχα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μέχρι τότε, στρέφουν την προσοχή τους στη σεζόν του 2026, συμπεριλαμβανομένων διοργανώσεων όπως αυτή στο Μαϊάμι Μπιτς.
Qatar urgently evacuates 147 horses to Europe.
Due to Qatar’s airspace closure, the horses were transported by trucks to Riyadh, Saudi Arabia, and from there to Liège, Belgium, on two Qatar Airways Boeing 777F cargo flights. pic.twitter.com/AgQlWeF2rP
