Προκλητικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΑΚΡ για τον στρατιωτικό εξοπλισμό των ελληνικών νησιών: «Τα όπλα σας δεν είναι αρκετά για την Τουρκία»
Ο Χουσεΐν Γιαϊμάν μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κάλεσε την Ελλάδα «να μην κυνηγάει άπιαστα όνειρα»

Ο αντιπρόεδρος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Χουσεΐν Γιαϊμάν, σχολίασε τις αμυντικές κινήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, εκφράζοντας την αντίδρασή του για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των νησιών.

Όπως ανέφερε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην επαρχία Οσμανιγιέ της κεντρικής Τουρκίας, «αν εξοπλίζετε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν είναι αρκετά για την Τουρκία. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απέναντι στην ενότητα και την αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους. Μην κυνηγάτε άπιαστα όνειρα... Θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο από θάλασσα ειρήνης σε κάτι άλλο. Εμείς δεν το εγκρίνουμε σε καμία περίπτωση, δεν το θεωρούμε σωστό. Η στάση του προέδρου μας στο θέμα αυτό είναι σαφής και το έχει δηλώσει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα».
