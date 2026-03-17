Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, δείτε βίντεο
H πυρκαγιά βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για την St Patrick's Day στη Νέα Υόρκη, στην οποία θα λάβουν μέρος περίπου δύο εκατ. άτομα
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (17/3) σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.
Βίντεο από το σημείο της πυρκαγιάς αποτυπώνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να αναβλύζουν στον ουρανό από την οροφή ενός πολυώροφου κτιρίου στην East 43rd Street, μεταξύ της 5ης Λεωφόρου και της Madison Avenue.
Στο σημείο έσπευσε και πλέον επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).
Σύμφωνα με τις αρχές θα υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλείσιμο δρόμων και διακοπές στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας προσωπικού έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.
Emergency crews are on scene battling a rooftop fire on East 43rd Street in Manhattan, near Grand Central.— Monaco Macro (@MonacoMacro) March 17, 2026
pic.twitter.com/NZe8dDntLt
Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του cbsnews, η φωτιά βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για την St Patrick's Day στη Νέα Υόρκη.
BREAKING NEWS: Thick plumes of black smoke are billowing from the roof of a building in Midtown.— Eyewitness News (@ABC7NY) March 17, 2026
We'll have more updates at https://t.co/RUXHpDUFBQ as this story develops.https://t.co/kbxd47slcm pic.twitter.com/2QXoSsvfOT
Περίπου 2 εκατ. άνθρωποι θα παραταχθούν κατά μήκος της 5ης Λεωφόρου για την παρέλαση, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. (τοπική ώρα) από την 44η Οδό μέχρι την 79η.
The FDNY is operating at a fire on East 43rd Street in Manhattan. pic.twitter.com/SlJ0UrbSY8— FDNY (@FDNY) March 17, 2026
Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) η πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε στο σύστημα κλιματισμού του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
MASSIVE FIRE 🔥 SLAMS MANHATTAN— Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) March 17, 2026
Huge fire RIGHT NOW Near Grand Central Terminal! STAY SAFE pic.twitter.com/r9PBOpE2i8
