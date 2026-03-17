Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.
Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση και κατάπαυση πυρός με τις ΗΠΑ
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να απέρριψε προτάσεις για αποκλιμάκωση της έντασης και κατάπαυση πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Reuters.
Οι σχετικές προτάσεις διαβιβάστηκαν στην Τεχεράνη μέσω δύο ενδιάμεσων χωρών, τα ονόματα των οποίων δεν έγιναν γνωστά.
Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε εάν ο Χαμενεΐ συμμετείχε αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση, εν μέσω αναφορών ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 86χρονου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.
Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η στάση του Χαμενεΐ υπέρ αντιποίνων κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ χαρακτηρίζεται «πολύ σκληρή και σοβαρή», όπως διατυπώθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε την εξωτερική πολιτική.
🔴 "Ce n'est pas le bon moment pour la paix, Israël et les États-Unis doivent être vaincus et verser des indemnités", affirme Mojtaba Khamenei— i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) March 17, 2026
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé, lors d’une session consacrée à la politique étrangère, que ce n'était pas… pic.twitter.com/XIiH4I7fXz
