Μόσχα: Η σχεδιαζόμενη αύξηση της παραγωγής drones για την Ουκρανία παρασύρει την Ευρώπη στον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έδωσε στη δημοσιότητα λίστα βιομηχανιών και επιχειρήσεων που κατασκευάζουν UAV για την Ουκρανία - Είναι πιθανοί στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας λέει ο Μεντβέντεφ

10 ΣΧΟΛΙΑ
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε σήμερα ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια για αύξηση της παραγωγής drones με στόχο την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας παρασύρει τις χώρες αυτές σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως οι κυβερνήσεις ορισμένων χωρών της ΕΕ έχουν αποφασίσει να αυξήσουν την παραγωγή και την παράδοση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στην Ουκρανία, μια κίνηση που η Μόσχα θεωρεί πως οδηγεί σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Έδωσε στη δημοσιότητα λίστα βιομηχανιών και επιχειρήσεων σε αρκετές χώρες που – όπως επισημαίνει – κατασκευάζουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή εξαρτήματα drones, αναφέροντας τις διευθύνσεις τους. Η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εργοστάσια σε Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Ισραήλ.

Οι ευρωπαίοι πολίτες «δεν θα πρέπει μόνο να κατανοήσουν σαφώς τα αληθινά αίτια των απειλών για την ασφάλειά τους, αλλά να γνωρίζουν τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες ουκρανικών επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που κατασκευάζουν UAV και (συναφή) εξαρτήματα για την Ουκρανία στο έδαφος των χωρών τους», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ακολούθως, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, διεμήνυσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ πως η λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Άμυνας ισοδυναμεί με λίστα πιθανών στόχων για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. «Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε καλά, ευρωπαίοι εταίροι», αναφέρει στο μήνυμά του.



Ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Μεντβέντεφ, έχουν κατ’ επανάληψη διατυπώσει σχόλια που εκλαμβάνονται ως απειλές προς ευρωπαϊκές χώρες λόγω της υποστήριξής τους προς την Ουκρανία. Ωστόσο, συνήθως έχουν τη μορφή προειδοποιήσεων και συγκεκαλυμμένων υποδείξεων αντί ξεκάθαρων ανακοινώσεων περί επικείμενων πληγμάτων.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

