Δεκάδες νεκροί από βομβαρδισμό στην Καμπούλ, καταγγελίες για εκατοντάδες θύματα, δείτε βίντεο

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης με βαριές απώλειες αμάχων, ενώ το Ισλαμαμπάντ μιλά για «στοχευμένα χτυπήματα» χωρίς παράπλευρες απώλειες





Η αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε για ακόμη μία φορά την Καμπούλ το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.







Λίγες ώρες πριν από τους εορτασμούς για το τέλος του Ραμαζανιού, οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, με οικογένειες που βρίσκονταν έξω να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο σε σπίτια και υπόγεια.





Καταγγελίες για πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν κατήγγειλε ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών, προκαλώντας βαριές απώλειες σε αμάχους.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ ανέφερε μέσω X ότι «το πακιστανικό καθεστώς παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και στοχοποίησε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολυάριθμους αμάχους».



«Καταδικάζουμε αυτό το έγκλημα και το χαρακτηρίζουμε απάνθρωπη πράξη που παραβιάζει κάθε ηθική αρχή», πρόσθεσε.



Δεκάδες πτώματα και φόβοι για εκατοντάδες θύματα Δημοσιογράφοι του AFP που βρέθηκαν στο σημείο κατέγραψαν τουλάχιστον 30 πτώματα, ενώ τραυματίες μεταφέρονταν σε νοσοκομεία της πόλης.



Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Υγείας, «προκαταρκτικές πληροφορίες» κάνουν λόγο για έως και 200 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, με τον εκπρόσωπο Σαραφάτ Ζαμάν να διευκρινίζει ότι δεν είναι ακόμη δυνατή η ακριβής αποτίμηση.



Ισχυροί βομβαρδισμοί στην Καμπούλ από την αεροπορία του Πακιστάν προκάλεσαν σκηνές χάους και δεκάδες νεκρούς, με την de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν να καταγγέλλει εκατοντάδες θύματα σε κέντρο απεξάρτησης, την ώρα που το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους.Η αεροπορία του Πακιστάν βομβάρδισε για ακόμη μία φορά την Καμπούλ το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (18:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP.Λίγες ώρες πριν από τους εορτασμούς για το τέλος του Ραμαζανιού, οι εκρήξεις προκάλεσαν πανικό, με οικογένειες που βρίσκονταν έξω να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο σε σπίτια και υπόγεια.Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν κατήγγειλε ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών, προκαλώντας βαριές απώλειες σε αμάχους.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ ανέφερε μέσω X ότι «το πακιστανικό καθεστώς παραβίασε τον αφγανικό εναέριο χώρο και στοχοποίησε κέντρο απεξάρτησης στην Καμπούλ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολυάριθμους αμάχους».«Καταδικάζουμε αυτό το έγκλημα και το χαρακτηρίζουμε απάνθρωπη πράξη που παραβιάζει κάθε ηθική αρχή», πρόσθεσε.Δημοσιογράφοι του AFP που βρέθηκαν στο σημείο κατέγραψαν τουλάχιστον 30 πτώματα, ενώ τραυματίες μεταφέρονταν σε νοσοκομεία της πόλης.Σύμφωνα με το αφγανικό υπουργείο Υγείας, «προκαταρκτικές πληροφορίες» κάνουν λόγο για έως και 200 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, με τον εκπρόσωπο Σαραφάτ Ζαμάν να διευκρινίζει ότι δεν είναι ακόμη δυνατή η ακριβής αποτίμηση.





Αργότερα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης έκανε λόγο για ακόμη πιο βαρύ απολογισμό, φτάνοντας τους 400 νεκρούς και 250 τραυματίες.



Στο κέντρο νοσηλεύονταν περίπου 3.000 ασθενείς από όλο το Αφγανιστάν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.



Μαρτυρίες από το σημείο Στο βομβαρδισμένο συγκρότημα, τραυματιοφορείς ανέσυραν πτώματα, ενώ τμήματα της εγκατάστασης συνέχιζαν να καίγονται.



Ο φύλακας του κέντρου απεξάρτησης, Ομίντ Στανικζάι, περιέγραψε στο AFP τη στιγμή της επίθεσης: «Άκουσα στρατιωτικό αεροσκάφος από πάνω μας. Στρατιωτικές μονάδες σε μικρή απόσταση πυροβόλησαν εναντίον του. Έριξε βόμβες και ξέσπασε πυρκαγιά».







«Οι νεκροί και οι τραυματίες είναι όλοι άμαχοι, τοξικομανείς που τους έφεραν οι οικογένειές τους με την ελπίδα πως θα θεραπεύονταν», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Emergency, τουλάχιστον τρία πτώματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της, ενώ 27 τραυματίες έλαβαν φροντίδα, με τον διευθυντή της οργάνωσης στο Αφγανιστάν Ντέγιαν Πάνιτς να μην αποκλείει περαιτέρω αύξηση του απολογισμού.



Το Πακιστάν μιλά για «πλήγματα ακριβείας» Το Ισλαμαμπάντ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» και «υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών».



Το υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν ανέφερε ότι τα πλήγματα ήταν «ακριβείας» και ότι «δεν υπήρξαν παράπλευρες απώλειες».



Οι πακιστανικές αρχές κατηγορούν το Αφγανιστάν ότι προσφέρει καταφύγιο στο Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, το οποίο φέρεται να ευθύνεται για σειρά επιθέσεων στο πακιστανικό έδαφος, κάτι που η Καμπούλ διαψεύδει.



Κλιμάκωση και διεθνείς αντιδράσεις Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών διαρκεί εδώ και μήνες, με τη σύγκρουση να αναζωπυρώνεται από τις 26 Φεβρουαρίου, όταν το Πακιστάν εξαπέλυσε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, κάνοντας λόγο για «ανοικτό πόλεμο».



Σύμφωνα με στοιχεία της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA), τουλάχιστον 75 άμαχοι, μεταξύ των οποίων δεκάδες παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις 26 Φεβρουαρίου, ενώ 115.000 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί.



Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, δήλωσε «συγκλονισμένος» για τους βομβαρδισμούς και κάλεσε τα δύο μέρη σε αποκλιμάκωση και προστασία των αμάχων.



Αποτυχημένες προσπάθειες μεσολάβησης Διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής.



Απεσταλμένος της Κίνας επισκέφθηκε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν από τις 7 έως τις 14 Μαρτίου, καλώντας σε κατάπαυση του πυρός, χωρίς αποτέλεσμα.



Ο αναλυτής Μάικλ Κούγκελμαν του Atlantic Council εκτίμησε ότι οι προσπάθειες αυτές είχαν περιορισμένη επιτυχία και ότι η σύγκρουση δεν αναμένεται να τερματιστεί σύντομα.



Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, το οποίο ήδη παρέχει επείγουσα βοήθεια σε 20.000 εκτοπισμένες οικογένειες, προειδοποίησε ότι αν η αστάθεια συνεχιστεί, «εκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν ακόμη περισσότερο από την πείνα».