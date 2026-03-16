Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ κακοποίησε σεξουαλικά 5χρονη με τον σύντροφό της, του έστελνε αρρωστημένα βίντεο μέσω Snapchat
Εκπαιδευτικός στις ΗΠΑ κακοποίησε σεξουαλικά 5χρονη με τον σύντροφό της, του έστελνε αρρωστημένα βίντεο μέσω Snapchat
H 30χρονη Μάντισον Πέιτζ Τζόουνς ισχυρίστηκε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά την 5χρονη μετά από εντολή του συντρόφου της
Για πολλαπλά σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ενός 5χρονου κοριτσιού κατηγορείται η 30χρονη αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Μάντισον Πέιτζ Τζόουνς και ο 37χρονος σύντροφός της, Ζάκερι Ντόντλινγκερ, στο βόρειο Τέξας.
Το ζευγάρι συνολικά κατηγορείται για 39 σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και κρατείται με εγγύηση ύψους σχεδόν 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η κακοποίηση από το διεστραμμένο ζευγάρι ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και σταμάτησε 12 ημέρες αργότερα όταν η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά τις σχετικές καταγγελίες.
Η γυναίκα που έκανε την κλήση αυτοπροσδιορίστηκε ως φίλη της Τζόουνς και είπε ότι είχε ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ντόντλινγκερ απέναντι σε ένα 5χρονο παιδί. Οι αστυνομικοί μίλησαν με την Τζόουνς, η οποία ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί μετά από εντολή του Ντοντλίνγκερ. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Ντοντλίνγκερ είχε σεξουαλικές φαντασιώσεις σχετικά με το παιδί και είπε ότι του έστελνε βίντεο με τις αποτρόπαιες πράξεις μέσω του Snapchat.
Ο Ντόντλινγκερ συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου σε μια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στο Τέξας και αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για βαριά σεξουαλική επίθεση σε παιδί, τρεις κατηγορίες για άσεμνη έκθεση σε παιδί, δύο κατηγορίες για άσεμνη σεξουαλική επαφή με παιδί, καθώς και από μία κατηγορία για σεξουαλική παράσταση από παιδί και κατοχή με πρόθεση την προώθηση παιδικής πορνογραφίας.
Η Τζόουνς αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για βαριά σεξουαλική επίθεση σε παιδί, τέσσερις κατηγορίες για άσεμνη έκθεση παιδιού, μία κατηγορία για άσεμνη σεξουαλική επαφή με παιδί και μία κατηγορία για κατοχή με πρόθεση προώθησης παιδικής πορνογραφίας.
Το ζευγάρι συνολικά κατηγορείται για 39 σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων και κρατείται με εγγύηση ύψους σχεδόν 9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η κακοποίηση από το διεστραμμένο ζευγάρι ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 και σταμάτησε 12 ημέρες αργότερα όταν η αστυνομία ξεκίνησε να ερευνά τις σχετικές καταγγελίες.
Η γυναίκα που έκανε την κλήση αυτοπροσδιορίστηκε ως φίλη της Τζόουνς και είπε ότι είχε ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ντόντλινγκερ απέναντι σε ένα 5χρονο παιδί. Οι αστυνομικοί μίλησαν με την Τζόουνς, η οποία ομολόγησε ότι κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί μετά από εντολή του Ντοντλίνγκερ. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ο Ντοντλίνγκερ είχε σεξουαλικές φαντασιώσεις σχετικά με το παιδί και είπε ότι του έστελνε βίντεο με τις αποτρόπαιες πράξεις μέσω του Snapchat.
Ο Ντόντλινγκερ συνελήφθη στις 23 Δεκεμβρίου σε μια πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου στο Τέξας και αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για βαριά σεξουαλική επίθεση σε παιδί, τρεις κατηγορίες για άσεμνη έκθεση σε παιδί, δύο κατηγορίες για άσεμνη σεξουαλική επαφή με παιδί, καθώς και από μία κατηγορία για σεξουαλική παράσταση από παιδί και κατοχή με πρόθεση την προώθηση παιδικής πορνογραφίας.
Η Τζόουνς αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για βαριά σεξουαλική επίθεση σε παιδί, τέσσερις κατηγορίες για άσεμνη έκθεση παιδιού, μία κατηγορία για άσεμνη σεξουαλική επαφή με παιδί και μία κατηγορία για κατοχή με πρόθεση προώθησης παιδικής πορνογραφίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα