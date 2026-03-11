Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Τηλεφωνική επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν - Ζοζέφ Αούν
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφράζοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λαό του.
Αυτό ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής στο «Χ», επισημαίνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, ενώ μόλις χθες παραδόθηκαν πάνω από 40 τόνοι προμηθειών, με τις επόμενες ανθρωπιστικές πτήσεις να είναι υπό σχεδιασμό. Παράλληλα, στο μήνυμά της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την έκκλησή της για τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.
