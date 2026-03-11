Ζελένσκι: Προειδοποίησα τον Τραμπ για έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία μπορεί να στείλει στρατό στο Ιράν

Σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι είχε εκφράσει τις ανησυχίες του στον πρόεδρο των ΗΠΑ για πιθανή εξέλιξη μιας επίθεσης στο Ιράν σε παγκόσμιο πόλεμο, μιλώντας για την φερόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στο πλευρό του Ιράν