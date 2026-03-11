Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Κατά πληροφορίες στόχος ήταν άτομο που έχει σχέση με τη Χεζμπολάχ καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μέλη της έχουν μετακινηθεί σε κατοικημένες περιοχές προσπαθώντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Ισραηλινούς
Επίθεση με drone σε κατοικημένη περιοχή στην κεντρική Βηρυτό εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη, οι ισραηλινές δυνάμεις, με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.
Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφερής, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς στο σημείο, το χτύπημα έγινε στις 5 τα ξημερώματα με drone σε κατοικημένη περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Κατά πληροφορίες, στόχος ήταν άτομο που έχει σχέση και συνεργάζεται με την λιβανέζικη οργάνωση.
Στην περιοχή, μάλιστα, έχει εντοπιστεί και πύραυλος που δεν έχει εκραγεί, με τις αρχές του Λιβάνου να προσπαθούν να τον απομακρύνουν.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μέλη της Χεζμπολάχ έχουν μετακινηθεί σε κατοικημένες περιοχές προσπαθώντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Ισραηλινούς.
Όπως σχολιάζουν οι Times of Israel «κατά παράδοξο τρόπο το χτύπημα έγινε στην κεντρική Βηρυτό και όχι στην συνοικία της Νταχία στα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου που συχνά οι IFE ζητούν να εκκενωθεί».
Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφερής, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς στο σημείο, το χτύπημα έγινε στις 5 τα ξημερώματα με drone σε κατοικημένη περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Κατά πληροφορίες, στόχος ήταν άτομο που έχει σχέση και συνεργάζεται με την λιβανέζικη οργάνωση.
Στην περιοχή, μάλιστα, έχει εντοπιστεί και πύραυλος που δεν έχει εκραγεί, με τις αρχές του Λιβάνου να προσπαθούν να τον απομακρύνουν.
Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μέλη της Χεζμπολάχ έχουν μετακινηθεί σε κατοικημένες περιοχές προσπαθώντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Ισραηλινούς.
Όπως σχολιάζουν οι Times of Israel «κατά παράδοξο τρόπο το χτύπημα έγινε στην κεντρική Βηρυτό και όχι στην συνοικία της Νταχία στα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου που συχνά οι IFE ζητούν να εκκενωθεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα