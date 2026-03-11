Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
ΚΟΣΜΟΣ
Λιβανος Βηρυτός Drone Χεζμπολάχ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr

Κατά πληροφορίες στόχος ήταν άτομο που έχει σχέση με τη Χεζμπολάχ καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μέλη της έχουν μετακινηθεί σε κατοικημένες περιοχές προσπαθώντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Ισραηλινούς

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Επίθεση με drone σε κατοικημένη περιοχή στην κεντρική Βηρυτό εξαπέλυσαν τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη, οι ισραηλινές δυνάμεις, με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου να κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του protothema.gr, Μαρίνος Αλειφερής, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς στο σημείο, το χτύπημα έγινε στις 5 τα ξημερώματα με drone σε κατοικημένη περιοχή, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική εγκατάσταση της Χεζμπολάχ. Κατά πληροφορίες, στόχος ήταν άτομο που έχει σχέση και συνεργάζεται με την λιβανέζικη οργάνωση.

Χτύπημα του Ισραήλ σε πολυκατοικία της Βηρυτού (2)


Στην περιοχή, μάλιστα, έχει εντοπιστεί και πύραυλος που δεν έχει εκραγεί, με τις αρχές του Λιβάνου να προσπαθούν να τον απομακρύνουν.

Χτύπημα του Ισραήλ σε πολυκατοικία της Βηρυτού (1)


Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μέλη της Χεζμπολάχ έχουν μετακινηθεί σε κατοικημένες περιοχές προσπαθώντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Ισραηλινούς.

Όπως σχολιάζουν οι Times of Israel «κατά παράδοξο τρόπο το χτύπημα έγινε στην κεντρική Βηρυτό και όχι στην συνοικία της Νταχία στα νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου που συχνά οι IFE ζητούν να εκκενωθεί».


Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr
Αποστολή στον Λίβανο: Μαρίνος Αλειφέρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης