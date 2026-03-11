Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινό χτύπημα σε κατοικημένη περιοχή στη Βηρυτό, τι μεταδίδει ο ανταποκριτής του protothema.gr

Κατά πληροφορίες στόχος ήταν άτομο που έχει σχέση με τη Χεζμπολάχ καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι μέλη της έχουν μετακινηθεί σε κατοικημένες περιοχές προσπαθώντας να συνεχίσουν τη δράση τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τους Ισραηλινούς



