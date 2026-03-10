Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Στη φυλακή Βρετανός στρατιώτης που κλώτσησε άστεγη στο πρόσωπο
Στη φυλακή Βρετανός στρατιώτης που κλώτσησε άστεγη στο πρόσωπο
Η άστεγη αποκάλεσε τον στρατιώτη «δειλό» και οι φίλοι του τον συγκράτησαν για να μην της επιτεθεί εκ νέου
Στρατιώτης καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών στη Βρετανία για επίθεση εις βάρος άστεγης στο κέντρο του Σόλσμπερι.
Ο 20χρονος Άαρον Νομίκας κλώτσησε την 50χρονη γυναίκα που είχε βρει καταφύγιο σε έναν πεζόδρομο με τον σκύλο της τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η άστεγη προσπαθούσε να ζεσταθεί όταν ο 20χρονος στρατιώτης την κλώτσησε δυνατά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η άστεγη αποκάλεσε τον στρατιώτη «δειλό» και οι φίλοι του τον συγκράτησαν για να μην της επιτεθεί εκ νέου.
Η αποτρόπαια επίθεση καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και δείχνει τον 20χρονο να περπατά με τρεις νεαρούς και δύο νεαρές ενώ η 50χρονη κάθεται με σταυρωμένα πόδια και το κεφάλι σκυμμένο προς το έδαφος.
Ο 20χρονος που εντάχτηκε στον βρετανικό στρατό πριν ένα χρόνο, έτρεξε προς το μέρος της γυναίκας και την κλώτσησε δυνατά στο πρόσωπο. Η γυναίκα τον αποκάλεσε δειλό και στη συνέχεια επιχείρησε να της επιτεθεί εκ νέου με τους φίλους του να τον συγκρατούν.
Για την επίθεση έγινε καταγγελία αυθημερόν και ο 20χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Οδηγήθηκε σε δίκη και ομολόγησε την ενοχή του, ενώ καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση.
