Η EasyJet «παγώνει» μέχρι τον χειμώνα τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ

«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται από την απόφαση έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει τις διαθέσιμες επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία