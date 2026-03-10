Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Η EasyJet «παγώνει» μέχρι τον χειμώνα τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ
Η EasyJet «παγώνει» μέχρι τον χειμώνα τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ
«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται από την απόφαση έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει τις διαθέσιμες επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία
Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet ανακοίνωσε ότι δεν θα επανεκκινήσει τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ τουλάχιστον έως τον χειμώνα, καθώς συνεχίζεται η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.
Η αεροπορική εταιρεία επρόκειτο να επαναφέρει το δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ στις 29 Μαρτίου, ύστερα από επανειλημμένες αναβολές στην επανέναρξη των πτήσεών της.
Ωστόσο, αποφάσισε να μεταθέσει εκ νέου την ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή.
Η εταιρεία προσθέτει ότι «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση με στόχο την επανέναρξη των πτήσεων τον χειμώνα».
Παράλληλα, η easyJet σημειώνει ότι όλοι οι επιβάτες που είχαν ήδη κάνει κράτηση για ταξίδια ενημερώθηκαν εγκαίρως και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές.
«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται από την απόφαση έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει τις διαθέσιμες επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση», αναφέρει η εταιρεία.
Η αεροπορική εταιρεία επρόκειτο να επαναφέρει το δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ στις 29 Μαρτίου, ύστερα από επανειλημμένες αναβολές στην επανέναρξη των πτήσεών της.
Ωστόσο, αποφάσισε να μεταθέσει εκ νέου την ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή.
«Λάβαμε την απόφαση να μην πραγματοποιούμε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του προγράμματος πτήσεών μας», ανέφερε η easyJet σε ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
#Trump #Iran EasyJet stoppt den vollständigen Flugverkehr von Großbritannien nach TelAviv bis Ende des Jahres. Hin und zurück. Es ist zu erwarten, dass weitere Fluggesellschaften folgen. Zu vermuten ist, dass die Flugkorridore von und nach Israel auf lange Dauern unsicher sind… pic.twitter.com/HiAObR3IPt— YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) March 10, 2026
Η εταιρεία προσθέτει ότι «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση με στόχο την επανέναρξη των πτήσεων τον χειμώνα».
Παράλληλα, η easyJet σημειώνει ότι όλοι οι επιβάτες που είχαν ήδη κάνει κράτηση για ταξίδια ενημερώθηκαν εγκαίρως και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές.
«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται από την απόφαση έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει τις διαθέσιμες επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση», αναφέρει η εταιρεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα