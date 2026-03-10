Η EasyJet «παγώνει» μέχρι τον χειμώνα τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ
ΚΟΣΜΟΣ

Η EasyJet «παγώνει» μέχρι τον χειμώνα τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ

«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται από την απόφαση έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει τις διαθέσιμες επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία

Η EasyJet «παγώνει» μέχρι τον χειμώνα τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ
Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet ανακοίνωσε ότι δεν θα επανεκκινήσει τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ τουλάχιστον έως τον χειμώνα, καθώς συνεχίζεται η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν.

Η αεροπορική εταιρεία επρόκειτο να επαναφέρει το δρομολόγιο προς το Τελ Αβίβ στις 29 Μαρτίου, ύστερα από επανειλημμένες αναβολές στην επανέναρξη των πτήσεών της.

Ωστόσο, αποφάσισε να μεταθέσει εκ νέου την ημερομηνία, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην περιοχή.

«Λάβαμε την απόφαση να μην πραγματοποιούμε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ αυτό το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης του προγράμματος πτήσεών μας», ανέφερε η easyJet σε ανακοίνωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εταιρεία προσθέτει ότι «παρακολουθούμε στενά την κατάσταση με στόχο την επανέναρξη των πτήσεων τον χειμώνα».

Παράλληλα, η easyJet σημειώνει ότι όλοι οι επιβάτες που είχαν ήδη κάνει κράτηση για ταξίδια ενημερώθηκαν εγκαίρως και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές.

«Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται από την απόφαση έχουν ειδοποιηθεί εκ των προτέρων και έχουν λάβει τις διαθέσιμες επιλογές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη επιστροφή χρημάτων ή εναλλακτική πτήση», αναφέρει η εταιρεία.
